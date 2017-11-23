Galaxy Note 8'in Özel Sürümü Geliyor!
Samsung, Galaxy Note 8'in çok özel bir sürümünü satışa sunmaya hazırlanıyor olabilir!
Samsung, vizyona girmesine bir aydan az zaman kalan Star Wars filmi The Last Jedi'ye özel bir Galaxy Note 8 üretmeye hazır. En azından Twitter'da paylaşılan bir görüntü böyle bir ipucu veriyor.
Paylaşılan görüntüdeki telefonun tasarımında herhangi bir değişiklik yok gibi görünüyor ve bu şüphelenmemiz için yeterli bir sebep. Yine de Samsung'un bu modeli saklıyor olma ihtimali var. Galaxy S6 Edge Iron Man Edition'ın çok daha sıkı biçimde özelleştirildiğini hatırlıyoruz. Cihazın duvar kağıdında Star Wars: The Force Awakens'ta tanıştığımız karakter BB-8'i görüyoruz. Samsung burada bize sadece arayüzü göstermeye çalışıyor olabilir.
Galaxy Note 8'in Star Wars sürümünün gerçeğe dönüşme garantisi şimdilik yok. Eğer bu olursa, telefonun Çin'e özel olmamasını umuyoruz.
Galaxy Note 8 Star Wars Edition gerçeğe dönüşürse, sizi Note 8 almaya ikna edebilir mi? Cevabınızı yorumlarda bizlerle paylaşın!
Zeynel A. Öztürk
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