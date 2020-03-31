Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'a Sahiplerine Kötü Haber

Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'un beklenenin aksine One UI 2.1 güncellemesini almayabileceği ortaya çıktı!

Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'a Üzen Haber

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'un One UI 2.1 güncellemesini alabileceği söylenmişti. Samsung'un Galaxy S20 serisinde ve Galaxy Z Flip'te kullandığı bu arayüz, yeni bilgiye göre Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'a gelmeyebilir.

Güncellemenin 2018'in Samsung amiral gemilerine gelebileceği bilgisi, Samsung Kore forumlarında bir moderatör tarafından dile getirilmişti. Ancak Samsung Members uygulamasından gönderilen bir bildirim, One UI 2.1'in Galaxy Note 9'a getirilmesinin planlanmadığını söylüyor. Bu durumda güncellemeyi Galaxy S9'un da almayacağı anlamı çıkarılabilir.

Galaxy Note 9'un en son aldığı güncelleme, Mart 2020'de yayınlanmıştı ancak bu güncelleme One UI 2.1'i içermiyor. Firmanın bu tür güncellemeleri eski amiral gemilerine genellikle sunmadığını da düşünürsek, Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'un One UI 2.1'i alma ihtimali iyice düşüyor.

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