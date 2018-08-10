Galaxy Note 9 vs. iPhone X
Dün tanıtılan Galaxy Note 9 ve Apple'ın amiral gemisi iPhone X, bu yazımızda karşı karşıya geldi!
Galaxy Note 9, şu an dünyanın en güçlü telefonlarından bir tanesi. Samsung tarafından yetenekleri gururla sergilenen telefonun etkileyici olduğundan şüphe yok. Peki Galaxy Note 9, iPhone X karşısında ne kadar iyi?
iPhone X ve Galaxy Note 9 arasında kaldıysanız, aşağıdaki karşılaştırmamız, iki telefon arasında karar vermenizi kolaylaştıracak.
Güç ve Depolama
Galaxy Note 9, ABD'de Snapdragon 845 işlemciyle, dünyanın geri kalanında ise Exynos 8910 ile geliyor. 6GB veya 8GB RAM ile gelen telefonun yavaşladığını göreceğimizi sanmıyoruz.
iPhone X is e A11 Bionic yongasıyla geliyor ve 3GB RAM sunuyor. iPhone X, Galaxy S9 Plus'tan yüzde 25 daha fazla işlem gücü sunabiliyor. Note 9, Galaxy S9 Plus ile aynı işlemciyle geldiğinden arada bir fark olup olmadığını, ek RAM'in performans artışı sağlayıp sağlamadığını testler gösterecek.
8GB'lık Note 9'u seçmeniz halinde 512GB depolama alanına sahip oluyorsunuz ve 512GB'lık bir microSD kart ile 1TB'a ulaşabiliyorsunuz. 128GB'lık model de 512GB'lık microSD kartı destekliyor. iPhone'da ise 64GB ve 256GB'lık depolama seçenekleriniz var; bununla birlikte depolama alanını microSD ile genişletmeniz mümkün değil.
Tasarım
Note 8'i gördüyseniz Note 9'da büyük bir farkla karşılaşmayacaksınız. Note 9 büyük bir telefon ancak Samsung'un Note serisinden zaten büyük olmasını bekliyoruz. 161.9 x 76.4 x 8.8mm ölçülerindeki telefon 201 gram ağırlığında. iPhone X ise 143.6 x 70.9 x 7.7mm ölçülerinde ve 174 gram ağırlığında. Yani Note 9 hem daha büyük hem de daha ağır.
Galaxy Note 9, bu sayede 6,4 inç'lik çok geniş bir ekran sunuyor. Yuvarlak kenarlı 2960 x 1440 piksellik ekran, Super AMOLED teknolojisini kullanıyor. iPhone X ise 1125 x 2436 ekrana sahip ve yine Super AMOLED teknolojisini kullanıyor. Note 9'un piksel yoğunluğu 516 ppi iken iPhone X'in piksel yoğunluğu 458 ppi.
Pil
Galaxy Note 9, 4.000mAh'lik güçlü piliyle dikkatleri çekmeyi başarıyor. iPhone X'in pil kapasitesi yalnızca 2.716, ancak pil boyutlarını karşılaştırmanın doğru bir yöntem olmadığını söylemeliyiz. iPhone'lar her zaman nispeten küçük pillerle gelseler de, işletim sistemindeki optimizasyon sayesinde pilden en fazlasını almanızı sağlıyorlar. Buna karşın Note 9'un güçlenen pili, Note 8'in ortalamanın biraz altında kalan pil ömrünü iyileştirecek.
Kamera
İki telefonun da arkasında 12MP'lik çift sensör bulunuyor ancak lenslerin özellikleri farklı. Note 9'un arka yüzündeki çift diyaframlı kamera, düşük ışıkta muhtemelen iPhone X'ten daha iyi. Bu sensör duruma göre f/1.5 veya f/2.4 diyafram değerine ulaşabiliyor.
iPhone'un sensörleri ile f/1.8 ve f/2.4 diyaframa kilitli, bu yüzden düşük ışıkta biraz daha geride kalabilir.
iPhone X'in ön yüzünde 7MP'lik f/2.2 diyaframlı kamera bulunurken Note 9, 8MP'lik f/1.7 kamera sunuyor.
Sonuç
İki telefon da inanılmaz derecede güçlü, aynı zamanda müthiş tasarımlara sahipler. Ancak fiyatlarının yüksek olması, daha doğrusu aşırı derecede yüksek olması birçoğumuzun canını sıkacak. Yine de müthiş ekran, yetenekli kameralar, uzun pil ömrü, harcayacağınız paranın hakkını verebilir. Bununla birlikte Note 9'un iPhone X'ten pahalı olması muhtemel ve Bluetooth destekli S Pen için bu farka katlanmaya değip değmeyeceği, sizin kararınıza kalacak.
Zeynel A. Öztürk
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