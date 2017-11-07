Galaxy Note8 Ana Vatanında Tam Gaz...
Samsung Galaxy Note8, kendi ana vatanı olan Güney Kore'de önemli işler yapmaya devam ediyor...
Galaxy Note8, Samsung'un ana vatanı olan Güney Kore'de kullanıcılardan çok yüksek notlar almayı başardı. Yeni bir rapora göre Galaxy Note8'in Güney Kore'deki toplam satışları bir milyonu geçti. Cihaz bu rekoru sadece bir ayda ve bir ülkede kırdı. İki hafta önce yayınlanan raporlar, Galaxy Note8'in ana vatanında satışları düşmeden devam ettiğini gösteriyordu. Samsung, sadece ülke sınırları içinde, günde ortalama 20,000 ünite satmayı başardı.
Galaxy Note8'in Güney Kore satışları 21 Eylül'de başladı ve sadece ön-siparişler ile 800,000 adet satıldı. Bu sayı da Galaxy Note7'nin 380,000 ön-sipariş sayısının iki katına yakın. Samsung ayrıca Güney Kore için Maple Gold renk seçeneğini de duyurdu. Tahminlere göre yeni renk seçeneğinin zamanlaması,iPhone 8'in ülkeye gelmesini karşılamak için ayarlanmış.
Galaxy Note8 şu an Midnight Black, Orchid Gray ve Deep Sea Blue renk seçeneklerine sahip. Maple Gold modeli ise 64GB depolama alanı ile Güney Kore'de 1.09 won (979$) fiyat ile piyasaya sürülecek.
Ali Ruhi Öztürk
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