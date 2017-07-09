Galaxy On Max, Hindistan'da Piyasaya Çıkıyor!

Samsung, Galaxy On Max'ı Hindistan'da piyasaya çıkarıyor! Cihaz sadece Flipkart'ta satın alınabilecek.

Galaxy On Max, Hindistan'da piyasaya çıkıyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Türk Telekom'dan 1 Saat Konuşma, 2 GB İnternet Hediye
SoundCloud, masrafları azaltma çabasına devam ediyor
Sızan Nokia 8, Yeni Bir Amiral Gemisi Gibi Görünüyor
Volvo'nun her aracı 2019'da elektrikli motor kullanacak
Minik Game Boy Anahtarlık Yapıldı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir