Galaxy S10 Bunu Gerçekten Yapabilir
Galaxy S10'un ekran altı parmak izi tarayıcısıyla gelebileceğine dair yeni bir sinyal var!
Galaxy S10'un ekran altı parmak izi tarayıcısıyla geleceğine neredeyse kesin gözle bakılıyor. Huawei bunu (yukarıda gördüğünüz telefonuyla) çoktan yaptı ve Samsung'un da beklemesi için bir neden yok.
Sızıntıların çoğu, yeni Galaxy S10 serisinin bir ekran içi parmak izi tarayıcısıyla geleceğine işaret ediyor. Şimdi, en güçlü işaret ise Samsung'un kendi kodlarında ortaya çıktı. Samsung Pay uygulamasında XDA tarafından yapılan incelemeler, Galaxy S10'un kod adını kullanan bir cihazın, standart olmayan bir parmak izi tarayıcısıyla nasıl çalışacağını bir miktar gösterdi. Buna göre telefonda bir ekran içi tarayıcı varsa, "ödeme akışı penceresi" biraz daha yukarı taşınıyor. Bunun nedeni, parmak izinizi ekranın altında kullanmanız olabilir.
Keşif, tüm Galaxy S10 modellerinin ekran altı parmak iziyle geleceğini doğrulamıyor. Ancak en azından bir modelin bu işlevle gelebileceğini anlıyoruz. Son söylentilere göre Galaxy S10 serisinde üç telefon olacak. Galaxy S10 ve S10 Plus'ta ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunması bekleniyor. Diğer modelde ise parmak izi tarayıcısı, arka yüzde yer alabilir.
Samsung bu sene MWC 2019'u atlayarak 20 Şubat'ta, San Francisco'da kendi etkinliğini düzenleyecek. Etkinlikte yeni Galaxy S10'ların yanında katlanabilen Galaxy'yi de görebiliriz.
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