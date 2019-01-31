Galaxy S10 Daha Küçük Bir Pille Gelebilir
Yeni bilgiler, Galaxy S10'un beklenenden daha küçük bir pille geleceğine işaret ediyor!
Galaxy S10 serisinin büyük pillerle gelmesini bekliyorsanız, biraz hayal kırıklığına uğramaya hazır olun. Yeni ortaya çıkan bazı belgelendirmeler, şimdiye kadar duyduğumuzdan daha küçük pillerden bahsediyor.
Brezilyalı iletişim firması Anatel'in yayınladığı listeleme, standart Samsung Galaxy S10'un 3.300mAh pille geleceğini gösteriyor. Bu pil kapasitesi, aslında Galaxy S9'un pilinden 300mAh daha güçlü ancak daha önceki dedikodular, kapasitenin 3.500mAh olacağını söylemişti.
Listede Galaxy S10 Plus'ın ise 4.000mAh pille geleceği belirtiliyor. Burada yine daha önceki dedikodulara kıyasla 100mAh daha düşük bir pil söz konusu. Ancak farkın büyük olduğunu söylemek zor. Son olarak Galaxy S10 Lite'ın 3.000mAh pille geleceği söyleniyor. Daha önce duyduğumuz kapasite, 3.100mAh idi.
Önceki modellere göre düşüş olmasa da, önceki duyduklarımıza kıyasla bir miktar düşüş var. Yine de bu bilgileri kesin olarak görmemekte fayda var. 20 Şubat'taki tanıtımda pil kapasitesiyle birlikte her şey netleşecek ve muhtemelen katlanabilen Galaxy X, Galaxy Watch Active ve fazlasıyla da tanışacağız.
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