Galaxy S10, Dört Farklı Modelle Geliyor
Samsung'un bir sonraki amiral gemisi hakkında çarpıcı bilgilere ulaşıldı!
Görünüşe göre Samsung, beklenenden de fazla sayıda sürprizle geliyor. Ortaya çıkan yeni bir iddia, Samsung'un yeni Android güncellemesini kaynak göstererek dört farklı Galaxy S10 modelinin piyasaya çıkacağını öne sürüyor.
Geçmişteki üç farklı Galaxy S10 modeli iddiasını da bir kenara iten bu ilginç iddianın kaynağı ise, Samsung'un geliştirmekte olduğu Android 9.0 Pie beta sürümünde ulaşılan XML veri kodlarına dayanıyor. Dört modelin kod adı sırasıyla "beyond 0", "beyond 1", "beyond 2" "beyond 2 5G" şeklinde. Bilindiği üzere "beyond", Samsung'un Galaxy S10 modeli için bulduğu kod adı. Bu kelimdenin yanındaki rakamların ne ifade ettiği konusunda ise XDA Developers'ın tahminleri var:
beyond 0: Samsung Galaxy S10, 5.8 inç ekran ve cihaz kenarında parmak izi okuyucu ile gelecek, tek arka kameraya sahip
beyond 1: Samsung Galaxy S10, 5.8 inç ekran ve çift arka kameraya sahip
beyond 2: Samsung Galaxy S10+, 6.44 inç ekrana sahip ve üç arka kameralı sistem bulunduracak. Ayrıca önde de çift selfie kamerası yer alacak.
beyond 2 5G: Samsung Galaxy S10, beyond 2 ile aynı özelliklere sahip ancak ayrıca 5G destekli bir modem de bulunduracak.
Samsung'un gerçekten de dört modeli piyasaya sürüp sürmeyeceği konusu belirsiz. Cihazların 2019'un başlarında tanıtılması bekleniyor. Cihaz hakkında resmi herhangi bir bilgi bulunmasa da dedikoduların arasında ekran içi parmak izi okuyucusunun bu modele dahil olacağı ve buna Samsung'un daha da geliştirilmiş Intelligent Scan teknolojisinin de eşlik edeceği iddiası da var.
Doğan Kürşat Aktaş
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