Galaxy S10 Ekranı Rekor Kırmaya Aday!
İddiaya göre Samsung Galaxy S10'un ekranı, yakın geçmişte imkansız gibi görünen bir şeye imzasını atabilir!
Normalde Galaxy S serisine ait bir telefonun söylentileri, bir önceki telefonun heyecanı devam ederken çok ateşli hale gelmezdi, ancak Galaxy S10 bu kuralı çoktan değiştirmiş durumda. Serinin onuncu yıl dönümünde gelecek olan en popüler Android telefon serisine ait Galaxy S10, yeni söylentilere göre 600 PPI'ın bir hayli üzerinde piksel yoğunluğuna sahip bir ekran ile birlikte gelecek.
Galaxy S9 ve S9+, 2960x1440 piksel (WQHD+) ekranları sırasıyla 570 PPI ve 530 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Bundan bir yukarısı UHD/4K yani 3840×2160 piksel çözünürlük. Eğer bu piksel oranı Galaxy S9+ ekranı gibi 6.2-inçlik bir ekrana uygulanırsa, piksel yoğunluğu yaklaşık 710 PPI oluyor. Ayrıca arttırılmış ve yapay gerçekliğin çok yüksek piksel yoğunluğu gerektirdiğini de düşünürsek, Galaxy S10 esnek ekranlı VR destekli UHD bir ekrana sahip olabilir.
Samsung şu an amiral gemilerini Full HD+ (2220×1080) ile sevk ediyor, yani Galaxy S10 sadece Gear VR'a bağlıyken 4K çözünürlüğe geçmesi mantıklı bir çözüm olabilir. Marka ayrıca QWHD ve 4K arasında standart dışı bir çözünürlük de seçebilir. Bu Google'ı ve geliştiricileri pek memnun etmeyebilir, ancak sürdürülebilir bir performans için Samsung böyle bir tercih yapmak zorunda kalabilir.
Şimdilik Galaxy S10 hakkında kesin tahminlerde bulunmak için erken, ama bu söylenti hiç de gerçek dışı bir tahmin gibi görünmüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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