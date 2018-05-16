Galaxy S10 Ekranı Rekor Kırmaya Aday!

İddiaya göre Samsung Galaxy S10'un ekranı, yakın geçmişte imkansız gibi görünen bir şeye imzasını atabilir!

Galaxy S10 Ekranı Rekor Kırmaya Aday!

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