Galaxy S10 İris Tarayıcıyı Bırakabilir
Yeni söylentiye göre Samsung Galaxy S10, bu teknolojiyi kullanmaktan vazgeçebilir!
Galaxy S10'in piyasaya sürülmesine henüz çok vakit olsa da, cihaz hakkında söylentiler her geçen gün artıyor. İşin en ilginç kısmı, Galaxy Note 9'un piyasaya gelmesine bir kaç ay kalmasına rağmen Galaxy S10 ile ilgili söylentilerin daha yoğun ilgi görmesi oldu. Bu sefer Kore'den gelen söylentiler de resmi bir kesinlik taşımıyor, bu yüzden büyük bir bahse girmemekte fayda var.
The Bell'in raporuna göre Galaxy S10, Samsung'a ait ilk ekran-içi parmak izi okuyucusuna sahip telefon olacak. İddiaya göre şirket bu özelliği Galaxy Note 9'a yetiştirmek istiyordu, ancak kısıtlı zaman ve teknik engeller çok beklenen teknolojinin ertelenmesine sebep oldu. Bunun dışında aynı raporda Samsung'un İsrailli bir firma olan Mantis ile birlikte üç boyutlu yüz tarama teknolojisini geliştirmeye çalıştığı iddia ediliyor.
Eğer iddia edildiği gibi Galaxy S10, iPhone X benzeri bir yüz tarama teknolojisine sahip olursa iris tarayıcısının gereksiz bir hale gelebilir, ve The Bell'e göre Samsung'un planı göz tarama teknolojisinden kurtulmak. Şimdiye dek gördüğümüz tüm üç boyutlu tarama teknolojileri Samsung'un iris tarama teknolojisinden daha hızlıydı. Ayrıca iris tarayıcısı sadece adındaki işlevi yerine getirebilirken, üç boyutlu yüz tarama sayesinde Galaxy S10'in AR Emoji özellikleri çok gelişebilir.
Son olarak rapor Galaxy S10'un 5.8 ve 6.3-inç ebat seçenekleriyle geleceğini iddia ediyor. Diğer markalardan farklı olarak Samsung hiçbir zaman iPhone X benzeri bir algılayıcı çıkıntısını benimsemedi ve bu durum Galaxy S10 için de devam edecek gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın