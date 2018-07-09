Galaxy S10 Parmak Sensörü Yanda Olabilir
Samsung Galaxy S10'un parmak izi okuyucusu, yeni bir iddiaya göre arkada veya ekranın içinde değil, telefonun yanında olabilir.
Eğer en son söylentiler doğruysa, Samsung önümüzdeki yıl üç farklı Galaxy S10 modeli piyasaya sürecek. Şirketin Galaxy S9 ve S9+ telefonlarının devamı niteliğinde telefonlar dışında ayrıca giriş seviyesi bir Galaxy S10 piyasaya sürmesi bekleniyor.
Daha önce duyduğumuz raporlar bu giriş modelinin sadece 5.8-inçlik düz Infinity Display ekrana sahip olacağını iddia ediyordu, diğer iki model ise 6.2-inç ve 6.44-inç eğimli Infinity Display ekranlara sahip olacak.
Daha önce Galaxy S10'un ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacağı iddialarını da duymuştuk. Şimdi ortaya çıkan söylentiler ise bu üç modelden sadece ikisinde ekran içi parmak izi olacağını, en hesaplı olan 5.8-inçlik modelin parmak izi okuyucusunun telefonun yanında olacağını iddia ediyor.
Ekran içi parmak izi okuyucusunun bulunduğu modeller çok pahalı olabilir, bu yüzden Samsıng giriş seviyesinde bir S10 ile rekabeti daha hesaplı markalara kaptırmak istemiyor gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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