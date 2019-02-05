Galaxy S10 Plus, Daha İnce Olabilir

Yeni dedikoduya göre Samsung'un yeni amiral gemisinin ekranı ve pili büyürken, bir konuda ilginç bir değişikliğe imza atabilir!

Galaxy S10 Plus, Daha İnce Olabilir

Samsung Galaxy S10 Plus'ın pili ve ekranı, Galaxy S9 Plus'tan biraz daha büyük olacak. Bilmediğimiz ise Galaxy S10 Plus'ın daha ince olabileceği.

Twitter'daki UniverseIce'ın söylediğine göre Galaxy S10 Plus, sadece 7,8 mm kalınlığında olacak ve 4.100mAh kapasiteli bir pille gelecek. Yani telefon, 8,5 mm kalınlığındaki Galaxy S9 Plus'tan daha ince olacak (S9 Plus'ta 3.500mAh pil bulunuyordu). Tabi, bu iddiaların yeni olmadığını söylemeliyiz. Galaxy S10 Plus'ın 7,8 mm kalınlığında olacağını çok defa duyduk. Aynı kaynak, cihazın pil kapasitesinin 4.100mAh olacağını da birkaç kez söylemişti.

Kalınlık konusunda farklı dedikodular olmadığı için bu bilginin doğru olabileceğini varsayabiliriz. Pilin 4.000mAh olacağını da söyleyenler var ancak sonuçta Galaxy S9 Plus'ın pilinden daha güçlüsü beklenebilir.

Pil kapasitesinin nasıl artırılacağını bilmiyoruz, bu nedenle her şeye rağmen dedikodulara şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Neyse ki gerçekleri öğrenme şansı bulacağımız 20 Şubat'taki tanıtım etkinliği yaklaşıyor.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefonunuzdaki uygulama izinlerine dikkat!

İnternette gizlilik için 10 ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Ubisoft Hükümet Göndermesi İçin Özür Diledi
Mozilla Facebook'u Şeffaf Olmamakla Suçladı
Xbox Scarlett Ayrı Grafik İşlem Birimi Taşıyabilir
Seçimlerde "Dijital Propaganda" Dönemi Başlıyor
YouTube, "Beğenmedim" Butonunu Kaldırabilir

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost