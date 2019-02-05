Galaxy S10 Plus, Daha İnce Olabilir
Yeni dedikoduya göre Samsung'un yeni amiral gemisinin ekranı ve pili büyürken, bir konuda ilginç bir değişikliğe imza atabilir!
Samsung Galaxy S10 Plus'ın pili ve ekranı, Galaxy S9 Plus'tan biraz daha büyük olacak. Bilmediğimiz ise Galaxy S10 Plus'ın daha ince olabileceği.
Twitter'daki UniverseIce'ın söylediğine göre Galaxy S10 Plus, sadece 7,8 mm kalınlığında olacak ve 4.100mAh kapasiteli bir pille gelecek. Yani telefon, 8,5 mm kalınlığındaki Galaxy S9 Plus'tan daha ince olacak (S9 Plus'ta 3.500mAh pil bulunuyordu). Tabi, bu iddiaların yeni olmadığını söylemeliyiz. Galaxy S10 Plus'ın 7,8 mm kalınlığında olacağını çok defa duyduk. Aynı kaynak, cihazın pil kapasitesinin 4.100mAh olacağını da birkaç kez söylemişti.
It seems that the Galaxy S10+ is thinner than the S9+, 7.8mm thick and accommodates a larger battery of 4100mAh. For comparison, the S9+ has a thickness of 8.5mm and only has a 3500mAh battery. pic.twitter.com/tkS6z1YUvN— Ice universe (@UniverseIce) February 3, 2019
Kalınlık konusunda farklı dedikodular olmadığı için bu bilginin doğru olabileceğini varsayabiliriz. Pilin 4.000mAh olacağını da söyleyenler var ancak sonuçta Galaxy S9 Plus'ın pilinden daha güçlüsü beklenebilir.
Pil kapasitesinin nasıl artırılacağını bilmiyoruz, bu nedenle her şeye rağmen dedikodulara şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Neyse ki gerçekleri öğrenme şansı bulacağımız 20 Şubat'taki tanıtım etkinliği yaklaşıyor.
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