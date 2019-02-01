Galaxy S10 Plus'tan İlk "Resmi" Görüntü Sızdı
20 Şubat'ta tanıtılacak Galaxy S10'dan ilk "resmi" kare, karşımızda!
Şimdiye kadarki tüm Samsung Galaxy S10 konsept ve sızıntılarını bir kenara koyabilirsiniz, çünkü karşımızda ilk "resmi" Galaxy S10 Plus görüntüsü duruyor.
Galaxy S10 Plus'ın basın çizimi olduğu söylenen yukarıdaki görüntü, bugüne kadarki dedikoduların çoğunu doğruluyor. Cihazın arka ve ön yüzünde geçen seneki modele göre önemli değişiklikler var. Çerçeve küçülürken, ekran alanının arttığı, kameraların yenilendiği ve delikli tasarıma geçildiği gözleniyor.
6,4 inç'lik kavisli Super AMOLED ekranla gelen Galaxy S10 Plus'ın ekran boyutu, Galaxy Note 9 ile aynı. Bu yüzden Note 9, Ağustos'ta daha da büyük bir ekranla gelebilir. Galaxy S10'un ekranı büyütebilmesinin nedeni, üst taraftaki çerçeve kısmını küçültmesi.
Bugünkü Galaxy S10 Plus sızıntısı, telefonun arka yüzünde üç kameraya yer veriyor ancak bu yüzde bir parmak izi tarayıcısı bulunmuyor. Bunun muhtemel nedeni, Samsung'un ekranın altında bulunan bir ultrasonik parmak izi tarayıcısı kullanmış olması. Kameralara geri dönersek, üç kameranın bir standart, bir telefoto ve yeni bir geniş açılı lensten oluşması bekleniyor. Benzer dizilimin iPhone 11'de da olacağı iddia ediliyor.
Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 Lite'ın katlanabilen Galaxy X ile birlikte 20 Şubat'taki Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.
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