Galaxy S10, Snapdragon 855 ile Gelebilir!

Yeni bir keşif, tanıtılmasına uzun bir zaman olan Galaxy S10'un Snapdragon 855 ile geleceğinin ipucunu verdi!

  • Zeynel A. Öztürk
Galaxy S10, Snapdragon 855 ile Gelebilir!

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