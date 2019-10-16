Galaxy S10'un Ultrasonik Parmak İzinde Güvenlik Sorunu
Galaxy S10'un ekran altı ultrasonik parmak izi tarayıcısında, pek çok kullanıcının canını sıkacak oldukça ciddi bir sorun ortaya çıktı!
Galaxy S10, türünün ilk örneklerinden olarak değerlendirilen bir "ultrasonik parmak izi tarayıcısı" ile geliyor. Ekranın altındaki bu parmak izi sensörünün önemli bir kısıtlaması bulunuyor: Sensör, temperli cam koruyucularla iyi çalışmıyor.
Ultrasonik parmak izi tarayıcısı, adından tahmin edebileceğiniz üzere kullanıcının parmağına ses dalgaları göndererek ve geri dönen dalgaları okuyarak çalışıyor. Ancak standart temperli cam koruyucular, parmak ile ekran arasında bir boşluk oluşturarak sensörün etkisini azaltıyor. Bunun ciddi bir güvenlik sorununa yol açabildiği, bir Galaxy S10 kullanıcısı sayesinde ortaya çıktı.
eBay'dan bir "jel ekran koruyucusu" aldığını söyleyen kullanıcı, bu koruyucuyla telefonu herhangi bir parmak izinin açabildiğini iddia etti. Durumu incelediğini söyleyen Samsung, şimdilik sorunun ucuz ekran koruyucusundan kaynaklandığını söylemekle yetindi. Ekran koruyucusunun fiyatının 3 dolar civarında olduğu belirtiliyor.
Ultrasonik ekran altı sensörler, ön yüzünde fiziksel düğmeye yer ayıramayan telefonlar için şimdilik en iyi çözüm gibi görünüyor. Ancak sadece plastik koruyucularla düzgün çalışmaları zaman zaman can sıkabiliyor.
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