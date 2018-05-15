Galaxy S10'a Daha İyi Ekran İçi Parmak Sensörü
Ekran altı parmak izi sensörü Çinli telefonlarda yer alsa da Samsung, Galaxy S10'a daha üstün bir teknoloji yerleştirecek!
Galaxy S10, Samsung'un çok özel bir amiral gemisi olmaya doğru yaklaşıyor. Telefon hakkında resmi bir bilgi henüz bulunmasa da, ekran-altı parmak izi sensörünün cihazın en önemli özellikleri arasında olması bekleniyor.
Galaxy Note 9'un ekran-altı parmak izi sensörüyle geleceğine dair raporlar, son zamanlarda çelişkili bir hal aldı. Yeni gelen bilgiler, Samsung'un bu işlevi Galaxy Note 9'a dahil etmekten vazgeçtiğini, işlevi Galaxy S10'a bıraktığını söylüyor. Bu teknolojiyi kullanan ilk firma Samsung olmayacak ancak Samsung'un kullanacağı teknoloji, Çinli üreticilerin sunduğuna kıyasla daha üstün olacak.
Nasıl Çalışıyor?
Ekran altı parmak izi sensörleri, ekranın altına yansıyan parmak izlerini görüntüleyen bir optik sensör ile çalışıyor. Bu teknolojinin üretimi zor olmasa da, çok isabetli çalışmayabiliyor. Samsung ise çok daha isabetli çalışacak bir ultrasonik parmak izi sensörü geliştiriyor.
Bu sensör, parmağa ultrasonik bir dalga gönderiyor. Bu dalganın bir kısmı sensöre geri dönüyor. Geri gönderilen bilgiler, parmağa has girinti ve çıkıntılara dayanıyor ve bu sayede parmak izinin çok isabetli bir 3 boyutlu haritası çıkarılabiliyor.
Samsung'un bu ultrasonik ekran-altı parmak izi sensörünü kendi çatısı altında geliştirdiği, teknolojiyi sadece telefonlarda değil akıllı ev cihazlarında ve hatta otomobillerde kullanacağı söyleniyor.
Galaxy S10 hakkında kesin konuşmak için henüz çok erken, ancak bazı iddialar, telefonun Ocak'taki CES 2019'da gelebileceğini söylüyor. Bu iddiaya göre Samsung'un katlanabilen telefonu, MWC 2019'da tanıtılacak.
Zeynel A. Öztürk
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