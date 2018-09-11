Galaxy S10'a Qualcomm Parmak İzi Teknolojisi!

Samsung'un beklenen amiral gemisi, ekran içi parmak izi sensöründe yeni bir devri başlatacak bu teknolojiyi kullanabilir!

Galaxy S10'a Qualcomm Parmak İzi Teknolojisi!

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