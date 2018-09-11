Galaxy S10'a Qualcomm Parmak İzi Teknolojisi!
Samsung'un beklenen amiral gemisi, ekran içi parmak izi sensöründe yeni bir devri başlatacak bu teknolojiyi kullanabilir!
Samsung'un beklenen amiral gemisi Galaxy S10'un parmak izi okumada Qualcomm'un ekran-altı sensör teknolojisini kullanacağı iddia edildi.
Güney Koreli ETNews'tan gelen bilgiye göre Galaxy S10, Qualcomm'un ultrasonik üçüncü nesil ekran altı tarayıcısı tasarımını kullanacak. Rapor, modüllerin bazılarının Çinli O-film Tech tarafından üretileceğini, bir kısmının ise Tayvanlı dokunmatik ekran teknolojisi firması GIS'ten sağlanacağını söylüyor. Siparişlerin hangi firmadan tam olarak hangi oranda yapılacağı bilinmiyor, ancak Samsung'un yıl sonunda parçaları tedarik etmeye başlaması bekleniyor.
Ekran altı parmak izi tarayıcıları bir süredir deneyen Samsung, bu teknolojiyi gerçek anlamda kullanmayı ilk olarak Galaxy S8'de, 2017'nin başlarında düşünmüştü. Ancak firma, çeşitli sorunlar nedeniyle planlarını ertelemişti.
Ultrasonik sensörler, Vivo X21 UD ve Huawei Mate RS Porsche Design'daki gibi optik sensörlere kıyasla daha kalın camların arkasından çalışabiliyor ve parmağınızın ıslak olmasına aldırış etmiyor. Yani ultrasonik sensörlerin yaygınlaşmasıyla telefon kullanımı, daha da akıcı bir hale gelecek.
Zeynel A. Öztürk
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