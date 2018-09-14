Galaxy S10'un 5 Kamerası Olacak İddiası Şaşırttı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar