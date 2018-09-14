Galaxy S10'un 5 Kamerası Olacak İddiası Şaşırttı

Samsung'un hedefinde 5 kameralı bir Galaxy S10 modeli olduğu iddia edildi!

Galaxy S10'un 5 Kamerası Olacak İddiası Şaşırttı

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