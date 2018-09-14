Galaxy S10'un 5 Kamerası Olacak İddiası Şaşırttı
Samsung'un hedefinde 5 kameralı bir Galaxy S10 modeli olduğu iddia edildi!
Telefonun çıkmasına oldukça uzun bir zaman olmasına rağmen, Galaxy S10 hakkında çok şey söylendi. Resmi olarak çıkana kadar cihaz hakkında daha da fazla bilgi almaya devam edeceğimize şüphe yok. Galaxy S10'un kameraları ile ilgili yeni bir rapor, cihazın en az bir modelinin beş kameraya sahip olacağını gösteriyor.
Rapor doğruysa, bu şirketin beş kameralı ilk cihazı olacak. Üst segment Galaxy S10'un arkada üçlü kamera ve ön tarafta çift kamera sistemi bulunacağını öne sürüyor.
Samsung'un önümüzdeki sene 3 adet Galaxy S10 modelini piyasaya süreceği tahmin ediliyor. İki tanesi Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın devamı niteliğinde olacakken, üçüncü modelin daha düşük özelliklere sahip bütçe dostu bir seçenek oluşturacağı düşünülüyor.
Güney Kore'den yeni bir rapor, Galaxy S10'ların en iyi modelinin beş kameraya sahip olacağını iddia ediyor, üçü arkada ve ikisi önde... Rapor, herhangi bir şekilde kameraların özelliklerinden bahsetmiyor. Bu nedenle kamera sistemin ne kadar iyi olacağı hakkında bir fikrimiz yok.
Galaxy S10 büyük ihtimalle Samsung'un üçlü kamera sistemine sahip ilk cihazı olacak ve modellerin ikisi bu arka tarafta bu sistemi kullanacak. Ancak birinde sadece bir ön kamera olacak. Uygun fiyatlı model ise, tek bir ön ve çift arka kamera seçeneği sunacak.
Galaxy S10'un şu anda geliştirilmekte olduğu ve Samsung'un cihazı seri üretmeye başlamadan önce hala tasarımı yeniden yapılandırabileceği göz önüne alındığında, kamera özelliklerinin değişebileceğini söylemekte fayda var. Söylentiler ve raporlar, önümüzdeki birkaç ay içinde herhangi bir noktada kendi kendini doğrulamaya başlarsa bu kanı kesinleşebilir.
Ancak unutmamakta fayda var ki, cihazdaki kameraların sayısı hiçbir zaman fotoğraflama gücünün bir ölçüsü değildir. Yani Galaxy S10'un beş kameraya sahip olacak olmasından yola çıkarak diğer telefonlardan çok önde bir fotoğraf kalitesi sunacağını söyleyemeyiz. Bu sonuca ancak cihaz çıktığında elimize alınca ulaşılabileceğiz. Bunun için de en azından önümüzdeki yılı beklememiz gerektiğinden epey daha yolumuz var.
Yavuz Alp Şimşek
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