Galaxy S10'un Ciddi Yeniliklerinden Sinyaller
Galaxy S10'un için planlanan önemli yenilikler, ortaya çıkıyor!
Galaxy S10 hakkında konuşmak için çok erken diye düşünüyor olabilirsiniz, ancak sızıntılar bizlere pek aldırış etmiyor. Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, Galaxy S10'un ekran altı parmak iziyle ve gelişmiş yüz tarama işleviye geleceğini söylüyor.
The Bell'e konuşan kaynaklara göre piyasadaki Galaxy telefonlarda kullanılan iris tarama işlevi, artık kullanılmayacak. Bunun yerine tüm güç, parmak izine ve iPhone X'teki gibi bir üç boyutlu yüz taramaya yer verilecek. Ancak Galaxy S10'un tanıtılmasına daha aylar var ve bu sürede çok şeyin değişebileceğini unutmamakta fayda var. Firma bu yeni teknolojileri birkaç ayda yeteri kadar iyileştiremezse, eski yöntemlerde kalmayı tercih edebilir.
Ekran boyutlarına gelirsek, yeni Galaxy ikilisinin 5,8 inç ve 6,3 inç'lik boyutlarda geleceğini söylüyor. Tabi ekran çerçevelerinin biraz daha küçülmesini de bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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