Galaxy S10'un Kod Adı ve Fazlası Ortaya Çıktı

Samsung'un onuncu yıl amiral gemisi Galaxy S10'dan heyecanın dozunu artıracak haberler gelmeye başladı

Galaxy S10'un Kod Adı ve Fazlası Ortaya Çıktı

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Senin için düşündüğüm özel bir telefon projem var, Samsung: Galaxy Med. Kan şekerini, kan basıncını, vücut sıcaklığını ölçen, kalp ritmini takip eden, adım sayısını ölçen, ilaç saatlerini takip eden, pratik bir şekilde ambulans çağırabilen, ilkyardım, diyet/beslenme/kalori, spor ve rahatlama asistanına, yaşlılar ve engelliler için özel özelliklere ve sağlıkla ilgili daha bir çok özelliğe sahip bir telefon. Bir takım ürünler piyasada var ama bu başka, Samsung. Projenin detayları daha sonra...

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