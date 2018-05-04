Galaxy S10'un Kod Adı ve Fazlası Ortaya Çıktı
Samsung'un onuncu yıl amiral gemisi Galaxy S10'dan heyecanın dozunu artıracak haberler gelmeye başladı
Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S10, önümüzdeki seneden önce gelmeyecek ancak telefon, ilgiyi yavaşça üzerine toplamaya başladı. Güney Kore'den gelen en son rapor, Galaxy S10'un kod adını ve birkaç yeni işlevini ortaya çıkarıyor.
Galaxy S8'in Samsung içerisinde "Dream" olarak adlandırdığı, Galaxy S9'a ise "Star" adını verdiği biliniyor. The Bell'in haberine göre Galaxy S10'un kod adı, "Beyond" olarak atandı. Onuncu yılında şimdiye kadar yaptıklarının ötesine geçmek isteyen Samsung'un bu isim tercihinin yerinde olduğunu düşünüyoruz.
En son rapor, Samsung'un ortaklarına yaptığı bir bilgilendirmede Galaxy S10'a ekran içi parmak izi tarayıcısı ekleyeceğini söyledi. Bu teknoloji üzerinde Synaptics, Qualcomm ve Ezestek'in çalıştığı biliniyor, ancak Samsung'un hangisiyle çalışacağı henüz doğrulanmadı. Firma, üretimde darboğazlarla karşılaşmamak için birden fazla üreticiyle çalışmayı tercih edebilir.
Galaxy S10'un daha iyi yüz tanıma işlevleri sunan bir 3 boyutlu kamerayla gelme ihtimali var. Ancak yeni rapor, Samsung'un Galaxy S10'a bu bileşeni eklemek konusunda hala karar vermediğini söylüyor.
Galaxy S10'un çıkmasına daha aylar var ve The Bell'in söyledikleri doğru olsa bile, tanıtıma kadar birçok şey değişebilir. Bu yüzden iddialar akla yatkın görünse de, emin olmadan önce beklemekte fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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