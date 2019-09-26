Galaxy S11 için "5x Periskop Kamera" Söylentisi
Galaxy 11, bir dedikoduya göre kamera alanında bizleri şaşkına uğratmak için çok özel bir kamera ile gelecek!
Galaxy 11, kamera alanında büyük bir atılım yaparak 5x optik zum işleviyle gelebilir. Korece yayın The Elec'in kaynaklarına göre Galaxy S11, geçen sene toplu üretimine başlanan 5x optik zum kamera modülünü ilk kullanan telefon olacak.
Galaxy 11'in böyle bir yetenekle gelmesi büyük bir sürpriz olmayabilir, ancak Güney Kore medyasının dedikoduları inandırıcı bir görünüme büründürmekten çekinmediği biliniyor. Üstelik Galaxy S11 bu özelliğe sahip olsa bile, periskop yöntemini kullanan ilk telefon olmayacak. Bu mekanizmanın nasıl çalıştığını aşağıdaki videoda görebilirsiniz.
Samsung'un telefonları iyi bir kamera deneyimi sunsa da, yeni amiral gemisinin daha çok dikkat çeken bir yenilik sunması gerekecek. 5x optik zum, bunu tek başına başaramayabilir ancak kimseyi rahatsız etmeyeceği de kesin. Galaxy Note 8 ile gelen 2x optik zum, artık eskimeye başladı ve bu alanda yapılacak bir yenilik, memnuniyetle karşılanacaktır.
Rapor, Galaxy S11'in geniş açılı fotoğraflar için 108MP'lik bir kamerayla geleceğini de söylüyor. Ancak bu tür bir geliştirme, şu an 12MP kameralara sahip olan Samsung amiral gemileri için çok büyük bir sıçrama olacaktır. Samsung'un Xiaomi ortaklığıyla geliştirdiği 108MP sensörün Galaxy S11'de kullanılıp kullanılmayacağını ancak zaman gösterecek.
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