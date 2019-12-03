Galaxy S11 Sızıntısı, İnce Çerçeveyi Gösterdi

Şimdiye kadar Samsung Galaxy S11'e ait olduğu düşünülen birkaç çizim gördük. Bu sefer karşımızda telefon için üretilen bir "temperli cam" ekran koruyucusu var.
Ünlü sızıntı hesaplarından @UniverseIce tarafından paylaşılan iki görüntüde koruyucunun üst ve alt parçaları görünüyor. Parçanın üstündeki delik, ön kameranın ekranın üstünde ve ortada yer alacağını gösteriyor. Ön kamera, Galaxy S10'da sağ üstte yer alıyor, yani kameranın yeri değişerek Galaxy Note 10 serisindekine benzeyecek gibi görünüyor.
Sızan görüntülere göre ekranın etrafında neredeyse çerçeve yok. Alt kısımda birkaç milimetrelik alan var gibi görünüyor, ancak bu kısım Galaxy S10'dan daha küçük.
Sızıntı, öncekilerle uyum içerisinde görünüyor; bu yüzden muhtemelen doğruları söylüyor. Yine de Galaxy S11 resmi olarak tanıtılana kadar bir miktar şüpheyi elden bırakmamakta fayda var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın