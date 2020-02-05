Galaxy S2 ve Galaxy Note 3'e Resmi Olmasa da Android 10!

Yıllar öncesinin telefonlarından Samsung Galaxy S2 ve Galaxy Note 3, LineageOS 17.1 sayesinde Android 10'u artık kullanabiliyor.
2011'de satışa sunulan Galaxy S2 için son güncelleme, 2013'te yayınlanan Android 4.1.2 Jelly Bean idi. Galaxy Note 3 ise 2013'te çıktı ve son güncellemesini Android 5.0 Lollipop ile 2015'te aldı. Bunun ardından Samsung, bu cihazlara verdiği resmi desteği sonlandırdı ve yeni güncellemeler sunmadı.
Android geliştirici topluluğunun dokuz sene sonra bile Galaxy S2 için çaba göstermesi etkileyici. Note 3 ise artık yedi yaşında ve topluluğun desteği, telefonun bir zamanlar çok popüler olduğunun bir kanıtı.
Android 10 tabanlı LineageOS 17.1 henüz resmi olarak yayınlanmamış olsa da, bazı cihazlara yönelik resmi olmayan yapılara ulaşılabiliyor. Galaxy S2 için hazırlanan ROM'da ise bir sorun bulunuyor: Radyo Arayüzü Katmanı (RIL) kararsız çalıştığından telefon aramaları yapamıyor ve mobil veriyi kullanamıyorsunuz. Yani yapıyı günlük olarak kullanmanız mümkün değil. Galaxy Note 3 için sunulan ROM'da ise böyle bir sorun yok.
Android 10 tabanlı LineageOS 17.1'i Galaxy S2'ye veya Galaxy Note 3'e yüklemek, cihazınıza yeni bir hayat kazandırabilir. Ancak bu işin çok basit olmadığını ve custom ROM'larla ilgili biraz bilgi gerektirdiğini söyleyelim. Başlamak için cihazınızı root'lamış olmanız ve bunun ardından bir custom recovery yüklemeniz gerekiyor.
Galaxy S2 için Android 10 LineageOS 17.1'i buradan, Galaxy Note 3 için buradan indirebilirsiniz.
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