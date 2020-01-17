Galaxy S20'nin 5x Zum Bileşenleri "Tamam"

Yeni bir rapor, Samsung'un Galaxy S20 için 5x zum bileşenlerini tedarik etmeye başladığını söylüyor, ancak küçük bir eksik var!

Galaxy S20'nin 5x Zum Bileşenleri "Tamam"

Yeni bir rapor, Galaxy S20'in kamera modülü üzerindeki çalışmaların başladığını, Güney Koreli bir optik parça üreticisi olan Optrontech'in Samsung'a 5x optik zum prizmaları sağladığını söylüyor.

İddiaya göre bu parçalar, Galaxy S20 serisinde kullanılacak kameralar için Actro ve Samsung Electro-Mechanics tarafından son kamera modülünde birleştiriliyor. Rapor, ilginç bir biçimde Galaxy S20'nin 10x optik zum yeteneklerinden hiç bahsetmiyor. Bununla birlikte Galaxy S20 ve S20 Plus'un her ikisi de 5x optik zum ile gelebilir.

Galaxy S20 Ultra ise özel bir muamele ile 10x optik zum modülüne yer verebilir. Şimdiye kadarki dedikodular, Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra'nın kamera yapılandırması arasında farklar olacağını söylüyor.

Galaxy S20 Ultra'nın 10x optik zum, 108MP ana kamera, 48MP telefoto kamera, 12MP ultra geniş kamerayla gelmesi bekleniyor. 10x optik zum dedikoduları yanlış çıkarsa, piksel sayılarıyla ilgili diğer iddialar da şüpheli duruma düşürebilir.

Elbette tüm Galaxy S20 serisi 5x optik zum ile gelse bile, bu önemli bir geliştirme olacaktır. Şu anki Galaxy S10 ve Note 10 serileri, 2x optik zum ile yetiniyor.

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