Galaxy S20, Bu Eksikliği Satışa Sunulmadan Giderebilir

Galaxy S20 serisinin 120Hz işlevindeki ciddi kısıtlama, yeni sızıntıya göre telefon satışa sunulmadan önce ortadan kalkabilir!

Galaxy S20, Bunu Daha Çıkmadan Onarabilir

Samsung'un Galaxy S20 serisi, üç güçlü amiral gemisinden oluşuyor. Bu üçlünün en iyisi ve en pahalısı olan Galaxy S20 Ultra'nın "en iyi telefon ekranına" sahip olduğu ileri sürülmüştü.

Galaxy S20 Ultra'nın bu övgüyü almasında, Galaxy S20 ve S20 Plus'ta da bulunan 120Hz tazeleme hızı var. Ancak Samsung'un yeni telefonlarındaki 120Hz özelliği, önemli bir kısıtlamayla geliyor: 120Hz sadece FHD+ çözünürlüğünde destekleniyor. QHD+ çözünürlüğüne çıktığınızda 60Hz ile kısıtlanıyorsunuz.

Bir amiral gemisinde çözünürlük ile akıcılık arasında tercih yapmak zorunda kalmak, garip bir durum. Ancak cihazlar piyasaya sürüldüğünde böyle bir şeyle karşılaşmayabiliriz. En azından güvenilir sızıntı hesabı @UniverseIce'ın iddiasına göre Samsung, 120Hz'i tam çözünürlükte kullanmanızı sağlayacak bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor.

Bununla birlikte sızan ekran görüntüsü, biraz şüpheli görünüyor. Resimde 120Hz'i "her zaman" kullanmaya yönelik bir seçenek görünse de, bunun QHD+ çözünürlüğünde seçilebildiğini gösteren bir işaret yok.

Bunun yanında ekran görüntüsünden yeni "Dinamik" modunun 60Hz ile 120Hz arasında otomatik olarak geçiş yapmayı sağlayacağı anlaşılıyor. Bugün iPad Pro gibi bazı cihazlar, böyle bir işleve sahipler.

Tazeleme oranının ne zaman değişeceği ise belli değil. SamMobile'ın iddiasına göre pil sıcaklığı 42 derecenin üzerine çıktığında, Google Maps ve kamera gibi uygulamalarda veya pil seviyesi yüzde 5'in altına düştüğünde tazeleme hızı 60Hz'e düşüyor. Bununla rağmen site, bunun 120Hz modunda zaten yapıldığını söylüyor.

Dolayısıyla Samsung, pil ve çözünürlük ne olursa olsun 120Hz'i seçmenizi sağlayacak bir işlev sunmaya hazırlanıyor olabilir. 120Hz ve QHD+ kulağa hoş gelse de, pil ömrünü fark edilir derecede etkileyebileceğini söyleyelim.

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