Galaxy S20'de Gizli 96Hz Modu Keşfedildi

Samsung'un en son amiral gemisi serisi Galaxy S20, 120Hz tazeleme oranıyla geliyor. Ancak firma, normalde erişilmeyen 96Hz modunu telefona gizlemiş gibi görünüyor.
Samsung'un telefonları, normalde 60Hz ve 120Hz olmak üzere sadece iki tazeleme hızı seçeneği sunuyor. Seçeneklerden yüksek tazeleme hızı sunan 120Hz, yalnızca Full HD çözünürlüğünde kullanılabiliyor. Ancak XDA Developers'ın keşfine göre ekranın 96Hz görüntü sunma yeteneği de var. Bunun için telefonun kodlarını kurcalamanız gerekiyor.
Bir XDA Developers üyesi, tazeleme hızını değiştirmeye yarayan bir uygulama da geliştirmiş durumda. Ancak bu uygulamayı kullanmanızı veya tazeleme hızını Samsung'un sunduğu ön ayarlar dışında bir değere ayarlamanızı tavsiye etmiyoruz. Böyle bir davranışın cihazınızı garanti kapsamının dışına çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor. Üstelik bazı kullanıcılar, ayarı değiştirdikten sonra bazı sorunlarla karşılaştıklarını söylüyorlar.
Kodlarda böyle bir detayın varlığı, Samsung'un gelecekte yeni bir seçenek sunabileceğinin işareti olabilir. 96Hz, 120Hz kadar akıcı olmasa da akıcı bir deneyim sunabilir ve bu sırada 120Hz'e kıyasla pilden biraz tasarruf etmenizi sağlayabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın