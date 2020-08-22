Galaxy S20 Kullanıcılarına, Büyük Bir Müjde Geldi: One UI 2.5

Samsung, Galaxy S20 kullanıcılarına sürpriz yaptı: One UI 2.5 güncellemesi, Galaxy S20 serisine dağıtılmaya başlandı.

One UI 2.5, Galaxy S20 Serisine Dağıtılıyor

Samsung, Galaxy S20 serisi kullanıcıları için One UI 2.5 güncellemesini dağıtmaya başladı. Avrupa'daki kullanıcılara dağıtılmaya başlanan güncelleme, zamanla tüm Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra'lara gelecek.

Galaxy Note 20 serisiyle oraya çıkan One UI 2.5, kablosuz DeX modu, yeni Pro video kayıt yetenekleri, üçüncü parti launcher'lar için Android hareketleri desteği gibi bir dizi yenilik sunuyordu. Sürüm numaralarını takip edenler için Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra için sırasıyla G981BXXU4BTH5, G986BXXU4BTH5 ve G988BXXU4BTH5'in dağıtıldığını söyleyelim. Dağıtımın ilk olarak 5G'li modellere yapıldığı söyleniyor, ancak 4G modeller de çok yakında güncellemeyi alacaklar.

Samsung bu sene Galaxy S20 serisine Android 11'i getirmeye hazırlandığından, One UI 2.5 muhtemelen Android 10'a yapacağı son büyük güncelleme olacak.

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