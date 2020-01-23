Galaxy S20 Plus Hakkında Bildiklerimiz

Galaxy S20 Plus, beklenen Galaxy S20 serisinin ortasında yer alacak ve daha Galaxy S20'den daha büyük bir ekranla, muhtemelen daha güçlü teknik özelliklerle gelecek.
11 Şubat'ta Galaxy S20 Plus hakkında bilgi sahibi olacağız. Telefon hakkında şu ana kadar öğrendiklerimiz ise sızıntılara ve dedikodulara dayanıyor. Örneğin cihazın Snapdragon 865 ile gelecek olması, S20 Plus'ın 5G'li bir telefon olacağı anlamına gelebilir.
Asıl soru işareti ise üst seviye Galaxy S20 Ultra varken Galaxy S20 Plus'ın hangi rolü oynayacağı. S20 Plus, S20'nin yalnızca büyük ekranlı bir sürümü olmakla yetinebilir.
Aşağıda Galaxy S20 Plus hakkında bildiklerimizi bir araya topladık.
Galaxy S20'nin Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Galaxy S20 serisinin 11 Şubat Salı günü San Francisco'da tanıtılması bekleniyor. Önceki tanıtımlara bakarsak, telefonların martta mağazalarda olacağını söyleyebiliriz.
Galaxy S20 Plus'ın fiyatı, çıkış tarihinde S10 Plus ile aynı olabilir. Ancak 5G desteği ve yükselen teknik özellikler, telefonun fiyatını artırabilir.
Galaxy S20 Plus Dedikoduları
Sızıntılar arasında belki de en önemlileri, telefonların neye benzeyeceğini bize gösterenler. Şimdiye kadarki sızıntılar sayesinde tüm seriyi görme şansı bulduk. Sızan tasarımlar arasında bazı farklar olsa da, birçok ortak nokta var.
[Exclusive] Samsung Galaxy S11 renders reveal advanced camera setup and repositioned hole-punchhttps://t.co/6aPu8FRPbV— 91mobiles (@91mobiles) 22 Kasım 2019
Sızan çizimlerin neredeyse tamamı, arka kameraların sol üstte geniş bir bölümde toplandığını gösteriyor. Kameraların sıralaması ise çizimden çizime değişiklik gösteriyor.
Ön yüzdeki kameranın ise Galaxy Note 10 serisinde olduğu gibi ortadaki bir delikte bulunacağı söyleniyor. Bununla birlikte kamera deliği, Note 10 serisine kıyasla daha küçük olabilir.
Ekran boyutlarıyla ilgili dedikodular, tanıtılması beklenen en alt seviye telefon olan Galaxy S20'nin 6,2 inç ekranla, Galaxy S20 Plus'ın ise 6,7 inç ekranla geleceğini söylüyor. İddialara göre Galaxy S20 Ultra'nın ekran boyutu, 6,9 inç olacak. Dolayısıyla ekran boyutlarında önceki nesle göre hissedilir bir büyüme olduğu gözleniyor.
Sızan teknik özellikler, Galaxy S20 Plus'ın ekran çözünürlüğünün 1440x3200 olacağını, inç başına 525 piksel sunacağını söylüyor. İddialara göre 162 x 74 x 7.8mm ölçüleriyle gelen telefon, 188 gram ağırlığında olacak.
Renk seçeneklerine gelirsek, standart Galaxy S20'nin mavi, gri ve siyah seçenekleriyle geleceği söyleniyor. Bu sızıntının kaynağı, Galaxy S11 Plus'ın ve Ultra'nın renk seçenekleriyle ilgili bir bilgi vermiyor ancak bu modeller, ek birer renk seçeneğiyle gelebilir.
Son olarak Galaxy S20 Plus'ın yeni bir ekran teknolojisi ile gelme olasılığı var. Firma, bir süre önce SAMOLED markasını kaydettirmişti. Bu ekran, muhtemelen mevcut AMOLED ekranları bir miktar ileri taşıyacak. Hangi konuda ileri taşıyacağı konusunda ise şu an bir fikrimiz yok.
Kamera
En son dedikodular, Galaxy S20 Plus'ın 12MP ana lens ile geleceğini söylüyor. Yani bir süre önce konuşulan 108MP lens, Ultra modele ayrılacak gibi görünüyor. Bir kaynak ise S11'deki telefoto lensin 5x optik zum yeteneğine sahip olabileceğini söylüyor. Bu durumda Galaxy S20 Plus, telefonlarda bugüne kadar gördüğümüz en yüksek optik zumu sunabilir. Telefonun arka yüzünde toplam dört lense yer verilmesi muhtemel.
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