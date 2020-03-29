Galaxy S20 Satışları, Samsung'u Üzüyor

Corona virüsü (SARS-CoV-2) küresel salgını, telefon satışlarının dünya çapında düşmesine yol açtı. Önde gelen telefon üreticilerinden Samsung, ekonomik durgunluktan korunmak için özel bir konferans görüşmesi yaptı.
Güney Kore'den gelen rapora göre görüşmede Galaxy S20 serisinin pek iyi gitmeyen satışları konuşuldu. Analistlere göre Galaxy S20, Galaxy S10'un aynı zaman aralığında satıldığının ancak yüzde 60'ı kadar satıldı. Samsung şu an satış rakamlarını açıklamasa da, verilerin çeyreğin sonunda açıklanması bekleniyor.
Bu arada piyasa gözlemcileri, Samsung'un yıl içerisindeki performansıyla ilgili beklentilerini düşürdüler. Salgından sadece telefonların değil, ev eşyalarının, kablosuz ve ekran alanlarının da olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Buna karşın analistler, firmanın yarı iletken pazarındaki konumunu koruyacağına inanıyor.
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