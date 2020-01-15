Galaxy S20 Ultra, Bu Özellikleriyle Çok Pahalı Olabilir

Yeni bir sızıntı, Galaxy S20 serisinin tüm telefonlarının 12GB RAM ile geleceğini söylemişti.
Şimdi ise yeni dedikodular, Samsung'un en üst düzey özellikleri Galaxy S20 Ultra'ya sakladığını vurguluyor. Burada elbette bir sürpriz yok, Galaxy S20 Ultra'nın en üst teknik özelliklere sahip olması zaten bekleniyordu.
XDA Developers'tan Max Weinbach'a göre Galaxy S20 Ultra'nın 16GB RAM'e sahip bir sürümü de olacak. 128GB, 256GB, 512GB depolama seçenekleri sunacağı söylenen telefonun 1TB'a kadar microSD kartları da destekleyeceği belirtiliyor. İlginç biçimde diğer S20 modellerinde microSD yuvasının bulunmayacağı ima ediliyor.
Weinbach'a göre Galaxy S20 Ultra, 108MP'lik bir ana sensör, 10x zum destekli 48MP'lik bir tamamlayıcı sensör ve 12MP ultra-geniş lens ile gelecek. Telefonun dörtlü kamera çıkıntısındaki dördüncü sensör, muhtemelen bir ToF sensörü olacak.
S20 Ultra'dan müthiş bir pil ömrü de bekleyebilirsiniz çünkü telefonun 5.000mAh pille (Samsung'un şimdiye kadar kullandığı en büyük pil) geleceği söyleniyor.
Dedikoduları doğru çıkması bizleri memnun edecek olsa da, bu teknik özellikler biraz aşırı olabilir. Poster boyutundaki fotoğraflara, 16GB RAM'e çoğu kullanıcının ihtiyacı olmayacaktır. Ancak büyük pile elbette diyecek bir şeyimiz yok. Tek gerçek sorun, tüm bunların telefonun fiyatını iyice yukarılara tırmandıracağı.
Şu an her şey birer dedikodudan ibaret olduğundan, tüm bu bilgilere bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
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