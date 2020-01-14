Tüm Galaxy S20'lere 12GB RAM mi?

Galaxy S20'nin (eski adıyla Galaxy S11) teknik özellikleri, sızmaya devam ediyor.
108MP kamerayla gelen telefonda, 8K video kaydı, 4.500mAh pil ve 6.9 inç AMOLED ekran bulunuyor. Şimdi ise yeni bir sızıntı, beklenen tüm telefonların 12GB RAM ile geleceğini söylüyor. İsabetli sızıntıların adreslerinden @UniverseIce'ın tweet'ine göre Samsung'un yeni amiral gemisi serisinin tamamı 12GB RAM ile gelecek. RAM miktarının bazı yapılandırmalarda 16GB veya fazlasına çıkma ihtimali var.
Bugün piyasada 12GB RAM'e sahip cihaz sayısı oldukça az. Black Shark 3 5G'nin sunacağı söylenen 16GB RAM ise henüz hiçbir telefonda bulunmuyor.
Ekstra RAM, fotoğrafları kaydetme ve düzenleme, oyunlar gibi işlemlerde faydalı olabilir. Ancak buna rağmen 12GB RAM'in telefonlar için çok fazla olduğu rahatça söylenebilir. Bu durumda 16GB etkileyici görünse de, gerekli olup olmadığı tartışılabilir.
Tüm Galaxy S20 modellerinin 12GB RAM sunmasının bir başka anlamı, Galaxy S20'nin "uygun fiyatlı" bir sürümünün olmayacağı. Elbette bunun için Galaxy A serisini de tercih edebilirsiniz.
Sızıntıların gerçek olup olmadığını, Samsung'un gerçekten 11 Şubat'taki Samsung tanıtımında göreceğiz.
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