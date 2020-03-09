Street Fighter V: Champion Edition İnceleme

Street Fighter V piyasaya çıktığından beri, Capcom şimdiye kadar bu oyunun tarihinde görülmedik bir şekilde güncelleme ve geliştirme yaptı. Dört yıl içinde oyundaki dövüşçülerin sayısı neredeyse ikiye katlandı ve oyunun oynanış tarzına bazı değişiklikler getirildi. Arcade ve mücadele modlarına eklentiler yapıldı. Street Fighter V Champion Edition şimdiye kadar yapılmış olan eklentilerin ve düzenlemelerin birikimini simgeliyor ve hepsini tek bir pakette parmaklarımızın uçlarına getiriyor!
Champion Edition'da önceki tüm temel ve DLC dövüşçüleri bulunuyor. Toplamda aralarından seçim yapabileceğimiz 40 şampiyon ile karşı karşıyayız. Street Fighter tarihine baktığımızda bu rakam aslında bir rekor değil, ancak yine de rekora yakın. Street Fighter'la çok içli dışlı olan hayranlar bazı karakterlerin liste dışı kaldığını görecekler, ancak eklenen yeni karakterler sayesinde en titiz Street Fighter'cılar bile sevecek yeni bir şeyler bulabilecek.
Yeni karakterler, yeni kostümler
Bu karakterlere beraber Street Fighter'a 200'den fazla kostüm geliyor. Bunlar sadece renk değiştirmiş kostümler değil ve karakterin görüntüsünü ciddi anlamda değiştiriyorlar. Cadılar bayramı, tatil, deniz, spor, nostalji temalı kostümler ve profesyonel kostümler sayesinde çok geniş bir seçim yelpazesine sahip oluyoruz. Biz, popüler Street Fighter karakterlerini Mega Man, Morrigan, veya Captain Commando gibi diğer Capcom karakterlerine dönüştüren kostümleri çok eğlenceli bulduk.
Bununla beraber, bazı kostümlerin de listeden çıkarıldığını söylememiz gerekli. Bunlar genelde sponsorlu kostümler ve Capcom Pro Tour DLC etkinlikleri için geliştirilmiş kostümler. Yani ille de Red Bull kostümü ile dövüşeceğim diyorsanız, hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Aslında bu mantıklı, zira diğer oyunlarda oyuncular bu kostümleri elde etmek için turnuvalara katılmak zorunda kalıyorlardı.
34 yeni seviye
Street Fighter V Champion Edition'da 34 farklı seviye bulunuyor. Tüm sahneler çok canlı, rengarenk ve çok eğlenceli tasarlanmış. Serinin en iyi çizimleri ile karşı karşıya olduğumuzu söylebiliriz. Oyunların içine bol miktarda sürpriz yumurta saklanmış olduğunda dövüşe odaklanmadığınız zamanlarda bir dedektiflik macerası yaşıyor gibi hissedebilirsiniz. Aynen kostümlerde olduğu gibi, özel turnuvalarda kullanılan sahneler bu oyuna dahil edilmiş değil.
Oyundaki belirgin son ekleme, her karakterde kullanılabilen yeni bir V skill'i. Adı V skill II olarak belirlenmiş. Daha önceki oyunlarda olduğu gibi, her karakterin farklı bir V skill II'si var ve oyun stratejisini tamamen değiştiriyor. Bazı karakterlerin V skill'leri çok güçlü olduğu için, oyun sırasında bu karakterlere karşı ciddi bir savunma stratejisi uygulamak gerekiyor. Bir süre sonra alışıyor ve kendi V Skill'lerinizi tam yerinde, doğru zamanda kullanmayı başarıyorsunuz.
Online dövüş sevenlere iyi haber
Online modda seçebileceğiniz üç online karşılaşma var. "Battle Lounge" modunda yedi oyuncu seçip kuralları belirleyerek özel bir turnuva düzenleyebiliyorsunuz. "Ranked Battle" modunda diğer yüksek puanlı oyuncular ile mücadele ederek lig puanları kazanabiliyorsunuz (yenilirseniz de lig puanlarınızı kaybediyorsunuz). "Casual Match" modu, adından da anlaşılabileceği, dostluk maçı lezzetinde. Yenen veya yenilen lig puanı kazanmıyor veya kaybetmiyor.
Online modu sevmeyenler oyunun tek oyunculu rotasında ilerleyebilirler. "Story mode" modunda sırasıyla her karakteri oynayarak ilerliyorsunuz. Yeni oyuncuların Street Fighter dünyasına adım atması için en iyi yol, bu modu kullanmak. Çok kolay bir seviyede başlıyor ve hikâyede ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor.
Oyunun "Versus Mode" modunda bir arkadaşınız ile mücadele edebilir veya bilgisayara karşı savaşabilirsiniz. "Team Battles" modunda takım halinde dövüşmek mümkün oluyor. Eğitim almak ve karakterlerin özelliklerini tanımak isteyenler "Training" modundan oldukça memnun kalacaklar. "Challenges" modunu kullanarak oyunda verilen görevleri tamamlayabilir ve para ve deneyim de kazanabilirsiniz. "Fighting Chance" modunda ise kazandığınız paraları harcayarak karakterinizin yeteneklerini artırabilir ve harika kostümler satın alabilirsiniz.
Sonuç olarak
Oyunun oynanış tarzı her zaman olduğu gibi harika ve çok eğlenceli. Her karakterin kendine özgü hareketleri var ve onları dövüşürken izlemeye doyum olmuyor. Her ne kadar CHIP Online ofisinde favori karakterimiz Chun-li olsa da, oynadığımız her karakterden zevk aldığımızı söyleyebiliriz.
Sonuç olarak, Street Fighter V: Champion Edition uzun ve çılgın bir yolculuk gibi düşünülürse, bu yolculuğun üçüncü durağında mükemmel bir nokta konulmuş olduğunu söyleyebiliriz. Hem online, hem offline modlarında bol bol eğlence ve adrenalin sunan Street Fighter V, serinin en iyi oyunu değil, ancak şu anda rakipsiz olduğunu rahatça söyleyebiliriz.
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