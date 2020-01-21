Galaxy S20 Ultra'dan Yine İnanılmaz Dijital Zum Sinyali

Samsung Galaxy S20 hakkında (eski adıyla Galaxy S11) son günlerde çok şey duyduk. Şimdi ise yeni sızan bir resim, Galaxy S20 Ultra'nın arka kamera modülünün nasıl olacağını gösterdi.
Twitter'daki Ishan Agarwal, arka kamera dizilimini paylaşmakla kalmadı, 100x dijital yakınlaştırmanın S20 serisinin en pahalı ve en güçlü telefonunda bulunacağını söyledi. Görünüşe göre Samsung, periskop kameranın yanına "100x" etiketini gururla yapıştıracak. Periskop kameranın 10x optik yakınlaştırma sunduğu söyleniyor, ancak bunun gerçekten optik olduğundan şüpheliyiz.
Optik zum, geleneksel kameralarda olduğu gibi resim kalitesinde herhangi bir kayıp olmadan, lenslerin hareketi yardımıyla gerçekleşiyor. Dijital zum ise yazılım yoluyla resimdeki ayrıntıları tahmin ederek yapılıyor. Dijital zum, optik kadar iyi olmasa da, fiziksel alanın kısıtlı olduğu telefonlarda daha kolay yapılıyor.
Google, Apple gibi firmaların algoritmalarında yaptığı geliştirmeler ve artan megapiksel sayısı optik zum ile dijital zumu birbirine yakınlaştırdı. Galaxy S20 telefonlarının hangi seviyede dijital ve optik zum sunacağı ise merak konusu. Cevabı 11 Şubat'taki tanıtımda alacağız.
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