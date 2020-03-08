Galaxy S20 Ultra'nın Bileşen Maliyeti Belli Oldu

Galaxy S20 Ultra'nın üst düzey kamera bileşenleri iFixit'in incelemesi sayesinde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu bileşenlerin Samsung'a maliyeti hesaplandı.
Tech Insights'ın analizine göre Galaxy S20 Ultra'nın bileşenlerinin ve maddelerinin maliyeti, 528,50 dolar. Bu fiyata işçilik, montaj maliyetleri, nakliye, pazarlama vb. maliyetlerin dahil olmadığını belirtmekte fayda var. Analiz, Galaxy S20 Ultra'nın 1.400 dolarlık fiyat etiketinde hangi bileşenlerin en çok paya sahip olduğunu gösteriyor.
Galaxy S20 Ultra'nın en önemli özelliklerinden biri olan ve onu Galaxy S20+ ile Galaxy S20'den ayıran kamerası. İncelemeler, bazı alanlarda öne geçen kamera donanımının Galaxy S20 Ultra'nın en pahalı bileşeni olduğunu ve Samsung'a telefon başına 107,5 dolara mal olduğunu gösterdi. İkinci en pahalı bileşen incelemeye göre 81 dolar ile telefonun yonga seti iken üçüncü sırada 67 dolar maliyetiyle ekran bulunuyor.
Tech Insights'a göre geçen seneki Galaxy S10 Plus'ın maliyeti, 420 dolar seviyesindeydi. Bu fiyat Galaxy S20 Ultra'nın 108,5 dolar gerisinde ancak Galaxy S10 Plus'ın 100 doların üzerinde bir kamera maliyetine sahip olmadığını biliyoruz. Galaxy S10 Plus'ın kamera bileşenlerinin toplam fiyatı ise 56,5 dolar olarak değerlendiriliyor.
Hesaplanan bileşen fiyatlarının üretim, işçilik, araştırma gibi birçok maliyeti içermediğini ve Samsung'un her telefondan ne kadar kar ettiğini hesaplamakta yeterli olmadığını tekrar vurgulamakta fayda var.
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