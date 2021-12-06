Galaxy S21 FE, Bu Kez Resmi Samsung Kılıflarının İçinde Sızdı!

Samsung'un defalarca ertelediği Galaxy S21 FE, bir kez daha internette göründü. Bu kez telefon, Koreli şirketin resmi kılıflarının içinde karşımıza çıktı!

  • Levent Öztürk
Galaxy S21 FE, bu kez kılıflarıyla sızdı!

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