Galaxy S21 FE, Bu Kez Resmi Samsung Kılıflarının İçinde Sızdı!

Samsung Galaxy S21 FE ile ilgili çeşitli sızıntıları ve söylentileri takip edenleri heyecanlandıran yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir perakende satış web sitesinde, çeşitli resmi kılıflar içerisinde görülen telefonun resimleri yayınlandı.
Bu görüntüler Birleşik Krallık'taki Box'ta yayınlandı ve telefon Clear View Kılıf, Silicone Kılıf ve Clear Standing Kılıf içerisinde görünüyor. Bu kılıflar, Samsung'un üst seviye akıllı telefonlar ile sunduğu alışıldık kılıf seçenekleri olarak biliniyor.
Box üzerinde yayınlanan resimler yeni bir şey göstermiyor, ancak ekranın üst kısmında selfie kamerası deliği ve arkada üç lensli arka kamera düzeni ile Galaxy S21 FE'nin tasarımını bir kez daha görmüş oluyoruz.
Günümüzde çoğu akıllı telefon, piyasaya sürülmeden önce pek çok sızıntı ve söylenti ile beredeyse tamamen ortaya çıkıyor. Ancak piyasaya çıkmadan önce Samsung Galaxy S21 FE kadar fazla bilgi sahibi olduğumuz telefon sayısı muhtemelen çok az. Bu durumun sebeplerinden biri, telefonun defalarca ertelenmiş olması olabilir.
Telefonun fiyatının, muhtemelen yerini alacağı Galaxy S20 FE ile benzer, yani 699 dolar civarında olması bekleniyor.
Son aylarda telefonun çok sayıda sızdırılmış görüntüsü de ortaya çıktı, ayrıca bu cihazın potansiyel özellikleri hakkında çok şey duyduk. Bu özelliklerin muhtemelen Samsung Galaxy S21 serisi ile gördüklerimizden çok fazla değişmeyeceğini söyleyebiliyoruz.
Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da, Samsung Galaxy S21 FE'nin CES 2022de, yani Ocak 2022'nin başında piyasaya çıkması bekleniyor.
Galaxy S21 FE'nin sunulmasından kısa bir süre sonra, Şubat ayında Samsung Galaxy S22 serisi telefonların tanıtılması bekleniyor. Telefonların önceki S21 modellerinden çok farklı olduğu düşünülmüyor, ancak performans ve kamera özellikleri açısından olağan yıllık yükseltmeler göreceğimiz kesin.
Özellikle dikkat edilmesi gereken bir telefon, adına Note tanımını bile ekleyebilecek olan Galaxy S22 Ultra olabilir. Bu cihaz Galaxy Note serisinin yerini alıyor gibi görünüyor, S22 ve S22 Plus'tan belirgin şekilde farklı bir tasarıma, üstün kameralara ve Samsung S Pen kalem desteğine sahip olacak.
Ağustos ayı civarında ise Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün yolda olduğu söylentileri ile Samsung'un katlanabilir telefonlarını yenilemesi bekleniyor. Bütün bunlara Samsung'un her zamanki orta sınıf ve bütçe dostu telefonları grubunu eklediğimizde, Koreli şirketi yoğun bir yılın beklediği kesin...
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