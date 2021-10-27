Samsung Galaxy S21 FE'ye Ne Oldu? S21 FE Gelecek mi, Gelmeyecek mi?

Samsung Galaxy S21 FE, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Unpacked etkinliğinde yine tanıtılmadı. Peki ama Galaxy S21 FE'ye ne oldu? Galaxy S21 FE gelecek mi, gelmeyecek mi?

27 Ekim 2021 01:30

Levent Öztürk