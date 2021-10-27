Samsung Galaxy S21 FE'ye Ne Oldu? S21 FE Gelecek mi, Gelmeyecek mi?

Ekim ayının ortasında Samsung, daha önce duyurulan ürünler için yeni renkler ve özel sürümleri gösteren ancak yeni cihaz içermeyen bir Unpacked etkinliği daha düzenledi. "Hayranlar için" olarak düzenlenen etkinlikte en azından yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi mantıklı görünüyordu ve en iyi aday Galaxy S21'in daha uygun fiyatlı "Fan Edition - FE" modeliydi. Ancak beklenen olmadı. Ve Samsung Galaxy S21 FE'nin nerede olduğu sorusu halen gizemini koruyor.
Galaxy S21 FE'nin, bir önceki sürümü popüler Samsung Galaxy S20 FE'nin Ağustos 2020 Unpacked etkinliğinde tanıtılmasından bir yıl sonra, Eylül ayında piyasaya sürülmesi genel beklentiydi. Şimdi Ekim ayı sonlarında ise söylentiler, Samsung Galaxy S21 FE'nin daha ucuz versiyonunun Ocak ayında, Samsung Galaxy S22 ile beraber piyasaya sürülebileceğini öneriyor.
S21 FE sorusunun sorulması üzerinde bir Samsung sözcüsü e-posta aracılığıyla TechRadar'a "ürün yol haritamız hakkında yorum yapamayız, ancak tüketici ihtiyaçlarını dinlemeye ve mobil portföyümüzde her fiyat noktası için seçenekler sunmaya odaklanıyoruz" dedi. Açıklama şöyle devam ediyor: "Hem mevcut S serisi ile hem de en yeni katlanabilir cihazlarımızla çok fazla talep ve ilgi görüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için şu anda bu cihazlara öncelik veriyoruz."
Galaxy S21 FE'nin bir şekilde piyasaya sürüleceğine dair yeterince söylenti ve sızıntı bulunuyor. Ancak telefonun henüz piyasaya sürülmemiş olması bazı soruları da beraberinde getiriyor.
Tahmin edilebileceği üzere, muhtemel sebeplerden biri GPU'lar ve PS5'lerden otomobillere ve hemen her şeyin tüketicilere ulaşmasını engelleyen tedarik zinciri sorunları ve çip sıkıntısı olabilir. Covid-19'un kaynak arzı, üretim, nakliye, yerel ulaşım ve perakende satışlar üzerindeki etkisi halen varlığını sürdürüyor. 10 milyon adet iPhone 13 üretim açığı göz önüne alındığında, sıkıntının diğer telefonlar için de geçerli olduğu tahmin edilebilir.
Nisan 2020'ye yaklaşırken, Çin'deki ve başka yerlerdeki üretim tesislerinde Covid-19 salgınlarının kapanmalara ve kesintilere yol açtığına dair raporlar gelmeye başladı. Teknoloji araştırma ve analiz firması Techsponential'ın kurucusu Avi Greengart'ın da belirttiği gibi, bu durum pek çok endüstriyi etkileyen küresel çip kıtlığına neden oldu.
Greengart, "Çin'deki ilk kesintiler akıllı telefon üretimini birkaç haftalığına durdurdu, ancak bu çok sorunlu değildi çünkü ABD ve Avrupa'daki ilk karantinalar sırasında akıllı telefon satışlarında da bir düşüş oldu" diyor ve ekliyor: "Bundan sonra, her türden elektronik için büyük bir talep artışı oldu ve bu da akıllı telefonlar, GPU'lar, oyun konsolları, PC'ler, ev aletleri ve arabalar için bileşen tedarik etmeyi zorlaştırdı."
Ancak akıllı telefon endüstrisi diğer endüstrilere göre çok daha az etkilendi. Samsung Galaxy S21 serisi gibi bazı telefonların arzı azaldı, ancak PS5'ler ve GPU'lar kadar sıkıntılı br durum yaşanmadı.
IDC mobil endüstri analisti Nabila Popal'a göre, bu durumun sebebi büyük ölçüde, duraksayan ve hatta düşüşe geçen PC ve dizüstü bilgisayar endüstrisinin aksine, telefon endüstrisinin yıllardır bir bütün olarak büyümesi. Firma, akıllı telefon endüstrisinin 2020'de büyümesini bekliyordu ve bu nedenle Covid'in şokunu daha iyi bir şekilde atlatabildi.
Popal, cep telefonu endüstrisinin tedarik zinciri kesilmesini daha iyi kabul edebilmesinin bir başka sebebinin de endüstrinin, 4G'den, yeni çip setleri ve modemler gerektiren 5G'ye geçiş sürecinde olması olduğunu söylüyor. Bu, akıllı telefon üreticilerinin yeni silikon üretmek için kendi yeni tedarik ve üretim zincirlerini kurmaları gerektiği anlamına geliyordu ve bunlar da küresel çip sıkıntısından aynı şekilde etkilenmiyordu.
Popal, Galaxy S21 FE'nin ertelenmesinin sebebinin, diğer 4G modelleri gibi çip sıkıntısından etkilenmesi olduğunu açıkça söylemiş olmasa da, genel olarak yorumlarından bunu çıkartmak mümkün. Samsung'un kendisinden veya analistlerden tedarik kıtlığının Galaxy S21 FE'nin gecikmesine yol açtığına dair net bir yanıt alınamasa bile, bunların mevcut telefonların kullanılabilirliği üzerindeki etkisi açık. Merakla beklenen başka bir Samsung cihazı olan yeni Galaxy Note'un tamamen iptali bile yaşandı.
Yine de, Galaxy S21 FE'nin bir şekilde piyasaya sürüleceğini bekliyoruz. Ancak Samsung'un telefondan beklentisinin, başlangıca göre oldukça düşük tutulacağını da tahmin etmek zor değil.
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