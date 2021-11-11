Galaxy S21 FE'nin Exynos'lu Sürümü de, Performans Testinde Yakalandı!

Geçmişteki modellere bakıldığında, Galaxy S21 FE'nin de hem Snapdragon hem de Exynos türevleriyle gelmesi bekleniyor. Daha önceki bir sızıntı, Snapdragon çipinin varlığını doğrulamıştı. Şimdi de Geekbench veritabanında, Exynos'u çalıştıran bir Galaxy S21 FE türevi ortaya çıktı ve akıllı telefonun tüm sürümlerinin aynı üretilmeyeceğinin artık doğruladığını söyleyebiliriz.
Ünlü sızıntı kaynağı FrontTron, Galaxy S21 FE'yi, tek çekirdek ile 1.096 puan ve çok çekirdek ile 3.387 puan almayı başardığı test platformunda gördüğünü duyurdu. Bu sayılar Exynos 2100 için biraz düşük gibi görünse de, söz konusu cihazın üretim öncesi yazılımı çalıştırdığını ve bu nedenle çip setinin tam potansiyelde çalışmayabileceğini unutmamakta fayda var.
Düşük gözüken Geekbench puanına rağmen, bu Galaxy S21 FE sürümünün 8GB RAM'e sahip olduğunu ve SM-G990E model numarasını taşıdığını görebiliyoruz.
S21 FE "E" model with Exynos 2100 spotted! (SM-G990E)
8GB RAM
4 Cores @ 2.21 GHz— Tron ? (@FrontTron) November 10, 2021
3 Cores @ 2.81 GHz
1 Core @ 2.91 GHz pic.twitter.com/u2kz1fCdco
Samsung Galaxy S21 FE'nin SoC'sinin pazar bazında dağılımını görmek ilginç olacak. Genellikle ABD ve Çin'e Snapdragon sürümü sunuluyor ve diğer bölgeler Exynos sürümünü alıyor; ancak yeni bir habere göre bu yıl durum çok farklı olabilir. Ayrıca Exynos 2100 ve Snapdragon 888 arasındaki performans farkı önceki nesiller kadar büyük değil, bu nedenle her iki modelin de iyi olacağını söyleyebiliriz.
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