Galaxy S21 FE'nin Exynos'lu Sürümü de, Performans Testinde Yakalandı!

Galaxy S21 FE de daha önceki telefonlar gibi iki farklı çipseti ile beraber sunulacak gibi gözüküyor. Zira Exynos'lu bir Galaxy S21 FE, Geekbench sonuçlarıyla ilk kez internette göründü!