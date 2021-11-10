Samsung, Piyasaya Süreceği Galaxy S22'lerin Tümünde Snapdragon Kullanabilir

Samsung'un amiral gemilerinden aşinayız: Güney Koreli şirket her yıl üst seviye akıllı telefonları olan Galaxy S ve Note serisinde önemli bir ayrıma gidiyor ve bu modellerin bir kısmını Qualcomm işlemci ile piyasaya sunarken, diğer kısmında Exynos işlemciler kullanıyordu. Benzer konu şimdilerde Galaxy S22 için tartışılırken, yeni gelen iddia ise şirketin bu sene tüm Galaxy S22 modellerinde Qualcomm Snapdragon 898 kullanacağı yönünde.
Güney Koreli eski bir Samsung çalışanı olan "Super Roader"a göre, Samsung gelecek sene çıkacak olan Galaxy S22'de tamamen Qualcomm işlemcilere öncelik verecek. Bunun sebebi olarak ise Samsung'un kendi ürettiği Exynos işlemcilerini oluşturmaktaki yonga seti sıkıntısı çekmesi. Bunun yerini Qualcomm ile doldurmak ürün tedarikini kolaylaştıracak bir çare olarak görülüyor. Eğer gerçekten de Samsung bu şekilde bir harekette bulunursa, yıllardır ülkemizde de özlemi çekilen Qualcomm işlemcili Galaxy S serisi amiral gemisi hayali gerçek olabilir.
Galaxy S22 ile ilgili bir diğer iddia da telefonun 8 Şubat'ta tanıtılacağı ve 18 Şubat'ta satışa çıkacağı yönünde. Bekleyip göreceğiz.
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