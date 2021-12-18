Samsung Galaxy S21 FE Hakkında Her Şey Ortaya Çıktı!

Samsung'un beklenen Galaxy S21 FE akıllı telefonunun çok yakında tanıtılması bekleniyor. Bir süredir sızıntılarını takip ettiğimiz Galaxy S21 FE, tanıtılır tanıtılmaz sizlere ilk edindiğimiz bilgileri ve deneyim notlarımızı da aktaracağız. Ancak o zamana kadar Galaxy S21 FE hakkında yeni gelen flaş sızıntıyı da paylaşalım.
Samsung Galaxy S21 FE hakkında neredeyse akla gelebilecek her şey WinFuture tarafından sızdırıldı. Sızıntıya göre Samsung Galaxy S21 FE, Snapdragon 888 işlemci ve 2340x1080 piksel çözünürlüklü ve 120Hz tazeleme hızına sahip 6.4 inç büyüklüğünde düz Dinamik AMOLED 2X Infinity-O ekran kullanacak ve bu ekran Gorilla Glass Victus tarafından korunacak.
Samsung'un Galaxy S21 FE'yi 2 depolama seçeneğiyle sunacağı bildiriliyor. 6 GB RAM + 128 GB ROM ve 8 GB RAM + 256 GB ROM seçenekleriyle satışa çıkması beklenen Galaxy S21 FE, genişletilebilir depolama alanına ise muhtemelen sahip olmayacak. Bu nedenle tüketiciler depolama alanı konusunda 128 GB ya da 256 GB seçenekleriyle sınırlı kalacak.
Telefon alüminyum çerçeve ve polikarbonat arka panele sahip olacakken, toz ve suya karşı IP68 standardında korumalı yapıda olacak. Telefonda ekran içi ultrasonic parmak izi tarayıcı bulunacağı ve 4500 mAh kapasite bataryanın yer alacağı da iddia ediliyor.
5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 ve NFC desteğinin yer alacağı telefonda Samsung DeX desteği de mevcut olacak. Telefonun boyutları 155.7 x 74.5 ve 7.9 mm olacakken, ağırlığı ise 170 gram şeklinde belirtiliyor.
Telefonun kameraları da belli olmuş gibi. Arkada 3'lü kamera sisteminin yer alacağı telefonda 12 MP çift piksel otomatik odaklamalı, OIS destekli ve f/1.8 diyaframlı ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera bulunacak.
4 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S21 FE'nin fiyatı ise 749 Euro'dan başlayacağı tahmin ediliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın