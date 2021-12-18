Samsung Galaxy S21 FE Hakkında Her Şey Ortaya Çıktı!

Samsung'un çok kısa bir süre içinde tanıtması beklenen Galaxy S21 FE akıllı telefonu hakkında merak edilen her şey, yeni sızıntıyla birlikte tamamen ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21 FE Hakkında Her Şey Sızdı!

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