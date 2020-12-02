Galaxy S21 Plus İşte Böyle Görünecek: Çok Net Çizimler İnternet Sızdı

Samsung'un sıradaki amiral gemisi telefonlarından biri olan Galaxy S21 Plus, çok net CAD çizimleri ile birlikte internete sızdı. Üstelik bu çizimler, ekranın ve telefonun boyutlarını da ortaya koyuyor.