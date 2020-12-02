Galaxy S21 Plus İşte Böyle Görünecek: Çok Net Çizimler İnternet Sızdı

Samsung'un sıradaki amiral gemisi telefonlarından biri olan Galaxy S21 Plus, çok net CAD çizimleri ile birlikte internete sızdı. Üstelik bu çizimler, ekranın ve telefonun boyutlarını da ortaya koyuyor.

Galaxy S21 Plus İşte Böyle Görünecek

Şimdiye dek Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra hakkında bazı söylentiler duyduk ama Galaxy S21+ hakkında pek bir şey duymadık. Ama bu sessizlik, son derece net sızıntılarla birlikte bitmiş gibi görünüyor. İnternette ortaya çıkan bazı CAD tasarımları, telefonun nasıl görüneceğini ve boyutunu gözler önüne seriyor.

Coverpigtou isimli sitede yayınlanan görüntülerde, tasarımın daha önce diğer Galaxy S21 modellerinden gelen sızıntılara oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Arka kamera düzeni yenilikçi bir tasarıma işaret ediyor. Önde ise yine Infinity –O ekranın bulunduğunu görüyoruz.

Sızıntıda, telefonun boyutlarından da bahsediliyor. Buna göre Galaxy S21+, 161.55 x 75.6 x 7.86mm boyutlarında olacak. Bu da, telefonun 6.8 inç'lik bir ekranla geleceğini söylüyor.

Coverpigtou, sızan görüntülerden bir de video hazırlamış durumda. Bu videoyu da, hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Complete look of Samsung Galaxy S21 Plus / S30 Plus (based on leaked CAD drawings)Complete look of Samsung Galaxy S21 Plus / S30 Plus (based on leaked CAD drawings)
Dimensions and more details here: (in collaboration with @xleaks7). Subscribe for more content! *resharing without giving a credit to CoverPigtou is prohibited

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