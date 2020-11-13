Galaxy S21 Ultra İçin Şaşırtıcı Bir İddia Daha Geldi: S Pen Desteği...

Galaxy S21 Ultra için ortaya atılan şaşırtıcı bir iddia, Samsung'un Galaxy Note telefonlarının geleceğini de belirsiz bir hale getirdi.

Şaşırtan Galaxy S21 iddiası

Galaxy Note 20 serisinin tanıtılmasından sonra tüm gözler, Samsung'un sıradaki amiral gemisi telefonlarına, yani Galaxy S21 serisine çevrilmiş durumda. Şimdiye kadar Galaxy S21 serisi ile ilgili pak çok söylenti ortaya atıldı. Bu söylentiler arasında, telefonların oldukça büyük bir çıkıntı içerisine geliştirilmiş bir kamera sistemine sahip olacağı ve kutudan kablolu kulaklık yerine kablosuz Galaxy Buds'ın çıkacağı da bulunuyordu. Şimdiyse, serinin üst modeli olması beklenen Galaxy S21 Ultra için heyecan verici bir iddia daha geldi.

Genellikle doğru çıkan iddiaları ile tanınan Ice universe hesabı, Twitter üzerinden, Galaxy S21 Ultra'nın S Pen desteği ile geleceğini iddia etti. Hatta bu iddiasını, "%100 onaylanmış" diyerek de destekledi.

Galaxy Note Serisi İçin Yolun Sonu mu?

Bu iddia, doğal olarak, Galaxy Note serisinin geleceğinin tartışılmasına yol açıyor. Büyük ekranlı bir Galaxy S cihazında S Pen'in bulunması, Galaxy Note telefonların gerekliliğini sorulatan bir gelişme olacaktır. Tabii ki şimdiden Samsung'un gelecek planları hakkında net konuşmak mümkün değil. Muhtemelen 2021'in hemen başında tanıtılması beklenen Galaxy S21 serisi ile birlikte, pek çok soru da cevabını bulacaktır.

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Galaxy S21 Ultra İçin Şaşırtıcı Bir İddia Daha Geldi: S Pen Desteği...

 

 