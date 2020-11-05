Samsung, Galaxy S21 ile iPhone 12'yi Böyle Vuracak

Apple'ın, iPhone 12 serisi telefonları ile kulaklık vermeyeceğini artık biliyoruz. Bilmediğimiz ise, diğer büyük üreticilerin de Apple'ın yolundan gidip gitmeyeceği. Bu büyük üreticilerden biri de, tabii ki Samsung.
Güney Kore'den gelen ve "Samsung'a yakın kaynaklara" dayandırılan haberler, Samsung'un, Galaxy S21 serisi ile birlikte, kablolu AKG kulaklıkları kutuya koymayı bırakacağı yönünde. İlk bakışta bu, çok kötü bir haber gibi görünebilir. Ama aslında durum tam tersi. Samsung, Galaxy S21 serisi telefonlarının kutusuna kablolu AKG kulaklıklar yerine, kablosuz Galaxy Buds Beyond kulaklıkları koyabilir.
Galaxy Buds Beyond'un, şu an piyasada olan ve ayrı olarak satılan Galaxy Buds Plus'ın devam modeli olacağı düşünülüyor. Eğer Samsung gerçekten bu adımı atarsa, iPhone 12'lerin kulaklık olmadan satışa sunulduğu bir dönemde, önemli bir avantaj elde edebilir.
Samsung, daha önce de kablosuz kulaklıkları Galax S ve Note serileri ile birlikte kullanıcılara hediye etmişti. Ama bu hediye, hep ön sipariş müşterileri için geçerli olmuştu. Yani kısıtlı bir süre için geçerliydi. Galaxy S21 serisi cihazlarda ise böyle bir durum olmayacak ve telefonlardan birini satın alan herkes, ne zaman satın alırlarsa alsınlar, Galaxy Buds Beyond kulaklıklara da sahip olacak.
Tabii ki tüm bunların şu an için bir söylenti olduğunu unutmamakta da yarar var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın