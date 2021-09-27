Samsung'un Galaxy S Serisi, Galaxy Note Serisine mi Dönüşecek?

Galaxy Note hayranları, Samsung'un bu çok sevilen cihazın yeni modellerinin 2021'de piyasaya sürülmediği için üzgün. Samsung'un phablet'inden vazgeçmesinin sebeplerinden biri küresel çip sıkıntısı olurken, diğer sebepler ise kuşkusuz katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 3'ün büyük ekranı ve S Pen desteğiyle artık Note serisinin yerini almış olabileceği ve Galaxy S serisine de S Pen desteğinin gelmiş olması.
Önemli sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu savı destekleyecek bir iddia ortaya attı. "Note bitti, fakat bitmedi. S, yeni Note" şeklinde tweet atan Ice Universe, S serisinin Note serisine dönüşeceğine inanıyor.
Update: Note is over, but it's not over. S becomes Note!— Ice universe (@UniverseIce) September 22, 2021
Elbette Galaxy S serisinin Galaxy Note serisinin sunduğu türden bir S Pen deneyimi sunması için temel birkaç değişikliğin yapılması da gerekecek. Ancak Samsung, Galaxy S'in tasarımın Note'a benzetir mi, açıkçası bu konuda şüpheliyiz. Onun yerine sanki Fold serisi, S Pen kullanımı için daha uygun durumda.
Öte yandan Galaxy Note serisi hakkında bir diğer önemli gelişme ise bir diğer sızıntı da karşımıza çıkıyor. Ortaya Galaxy Flex Note adında bir telefon patenti atıldı. Samsung tarafından alındığı söylenen bu patent, Galaxy Note'un geleceğine işaret ediyor olabilir. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
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