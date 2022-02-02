"Galaxy S22'ye Geçmek İster misiniz?" Sorusunun Cevabı Belli Oldu!

Galaxy S22 serisi henüz ön siparişe açık olmasa da müşteriler Samsung'un web sitesi üzerinden yeni telefon için kayıt olmaya başlamış durumda. 3 yeni model içerecek olan Galaxy S22 serisinin en çok istenen modeli ise görünüşe göre Galaxy S22 Ultra.
Yayınlanan bir ankete göre, ABD'de en çok beklenen telefonların başını Galaxy S22 Ultra çekiyor. 11 bin Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcısı üzerinden değerlendirilen ankette ortaya çıkan sonuçlarda, Galaxy S22 serisine geçmeyi isteyenler arasında yüzde 44.4'lük bir oranın tercihinin Ultra olduğu yazıyor. Bunu yüzde 30.1 ile Galaxy S22 takip ederken, ankete katılanların yüzde 25.5'i de tercihinin Galaxy S22+'tan yana olacağını belirtmiş.
Öte yandan ankete katılan tüm Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 20'si, şubat ayında Galaxy S22 modellerinden birine geçmek istiyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kullandığınız telefon yerine Galaxy S22 modellerinden birine terfi etmek istiyor musunuz? Eğer tercihiniz bu yöndeyse, Galaxy S22 modellerinden hangisini satın almak isterdiniz? Cevaplarınızı aşağıda yorumlar kısmına bekliyoruz.
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