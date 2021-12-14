Galaxy S22 Ultra'nın İsmi Değişebilir: İşte İnternete Sızan Yeni İsim!

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın karşılaştırma testleri bir kez daha internette ortaya çıktı. Daha da önemlisi, telefonun adının Galaxy S22 Ultra olmama ihtimali de söz konusu olabilir!