Galaxy S22 Ultra'nın İsmi Değişebilir: İşte İnternete Sızan Yeni İsim!

Şimdiye kadar yayılan söylentilerin çoğuna göre, Samsung Galaxy S22 serisi telefonların Şubat 2022'de piyasaya sürülecek. Yeni ortaya çıkan sızıntılara bakılırsa, bu tarihe kadar S22 serisi telefonlar hakkında daha çok şey duyacağız.
MySmartPrice'ın haberine göre, kıyaslama web sitesi Geekbench'te Galaxy S22 Ultra'nın iki varyasyonu ortaya çıktı. Bu modeller piyasaya sürüleceği bölgelerin çoğunda telefonda bulunacağı düşünülen yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 1'i çalıştıran varyasyonlar.
Telefonların tek çekirdekli ve çok çekirdekli çalıştırıldığı, Geekbench 4 ve Geekbench 5 raporları görüntülendi, ancak şüphesiz hala yapılacak çok sayıda yazılım ve donanım optimizasyonu bulunuyor.
Bir başka sızıntı ise, Twitter'daki @FrontTron kullanıcısından geliyor. İddia, telefonun S22 Ultra değil, Samsung Galaxy S22 Note olarak adlandırılacağı şeklinde. Bu telefonla ilgili söylentileri bir süredir takip edenler, birkaç ay önce benzer bir şeyin duyurulduğunu hatırlayacaklar. Bu nedenle S22 Ultra'nın Note adını alması ve kalemle donatılmış bir amiral gemisi olarak gelme olasılığı da bulunuyor.
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