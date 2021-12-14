Galaxy S22 Serisinin Üç Modelini, Üstelik Yan Yana Gösteren Kareler Sızdı!

Samsung'un Galaxy S22 lansman etkinliğinde yapmak istediği sürprizler, üç Galaxy S22 modelinin de sızdırılmış fotoğraflarda görünmesiyle birlikte suya düştü. Fotoğraflarda Galaxy S22 ve Galaxy S22+ parlak arka kapaklarıyla görülürken, mat arka yüzeyiyle Galaxy S22 Ultra onlara eşlik ediyor. Üç model de, hem siyah hem de beyaz renklerde görülebiliyor.
Sızan fotoğraflar, yaklaşan amiral gemisi serisinin üyelerinin nasıl görüneceğine dair önceki sızıntıları doğruluyor. Ayrıca Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy Note izleri taşıyacağı da bu fotoğraflarla kanıtlanıyor.
Galaxy S22 ve Galaxy S22+ o kadar da farklı görünmüyor. Samsung, Galaxy S22 Ultra içinse farklı bir yaklaşım sergiliyor. Telefon, Galaxy Note serisine oldukça benzeyen, daha sert kenarlı bir görünüme sahip. Mat yüzey ise, cihaza farklı bir hava katıyor. Kamera modülünün yerleşimi de diğer iki S22'den farklı.
Fotoğraflarda gördüğümüz cihazların, gerçek telefonların maketleri olma olasılığı da var. Yakından bakarsanız Galaxy S22 Ultra'da periskop lens olmadığını görebilirsiniz. Ama gerçek cihazda kesinlikle bir tane olacak. Yine de, maketlerin gerçeğin bire bir kopyaları olduğu unutulmamalı.
Söylentilerin zaten ortaya koyduğu gibi, Galaxy S22 Ultra, S Pen'in saklanabileceği dahili bir yuvaya da sahip olacak.
Her ne olursa olsun, Samsung'un gelecek yıl bizim için neler hazırladığını bu kadar erken görmek heyecan verici. Halihazırda bu tür sızıntılar ortaya çıkarken, önümüzdeki günlerde çok daha ayrıntılı sızıntılar bekleyebileceğimizi söylemeye gerek yok.
Samsung'un önümüzdeki yıl Şubat ayında Galaxy S22 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın