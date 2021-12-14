Galaxy S22 Serisinin Üç Modelini, Üstelik Yan Yana Gösteren Kareler Sızdı!

Samsung'un yaklaşık 2 ay sonra resmi olarak tanıtacağı Galaxy S22 serisinin üç modelini, yani Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'yı yan yana gösteren yeni ve çok net kareler ortaya çıktı. Böylece yeni amiral gemileri hakkında aklımızda neredeyse hiç bir soru kalmadı...

3 Galaxy S22 modeli yan yana görüntülendi!

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