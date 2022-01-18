Galaxy S22'ye Güç Vermesi Beklenen Yeni Exynos 2200 Nihayet Tanıtıldı!

Samsung, şüphelere neden olan ertelemenin sadece 1 hafta sonrasında, Galaxy S22'ye güç vermesi beklenen yeni Exynos 2000 işlemcisini resmi olarak tanıttı.