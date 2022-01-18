Galaxy S22'ye Güç Vermesi Beklenen Yeni Exynos 2200 Nihayet Tanıtıldı!

Samsung, tanıtım etkinliğini iptal ettikten sadece bir hafta sonra Exynos 2200'ü nihayet resmi olarak tanıttı. Exynos 2200, bir Cortex-X2 çekirdeği, üç Cortex-A710 çekirdeği ve dört Cortex-A510 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir tasarıma sahip; 4nm mimarisine dayanıyor. Bu, LPDDR5 RAM ve UFS v3.1 depolama ile desteği ile birleşiyor.
Exynos 2200, hem 4G hem de 5G bağlantısını kullanan EN-DC modundayken 10 Gbps'ye kadar maksimum indirme hızı sağlayan, hem 6GHz altı hem de mmWave modeme sahip olacak. Bir ilk olarak, Exynos 2200 ayrıca 3GPP Rel'i de destekleyecek. 16, daha iyi kapsama alanı ve daha düşük gecikme anlamına geliyor. Samsung ayrıca Exynos 2200'e Makine Öğrenimi yeteneklerini geliştirmesi gereken yükseltilmiş bir NPU (Sinir İşleme Birimi) da ekliyor.
Multimedya için Exynos 2200, 200 MP'ye kadar kamerayı ve MFC'yi (Multi Format Codec) destekliyor ve telefonun 30fps'de 4K kayıt yapmasına imkan sağlıyor. Buna ek olarak Exynos 2200, 4K videoları 240 fps'ye kadar ve 8K videoları 60 fps'ye kadar çözebiliyor. Ayrıca HDR10+ ve 144 Hz'ye kadar yüksek yenileme hızına sahip ekranları da destekliyor.
Exynos 2200'ün öne çıkan özelliği ise, kuşkusuz Samsung'un AMD'nin RDNA 2 teknolojisine dayanan yeni Xclipse 920 GPU'su. Samsung, "Xclipse GPU'nun, konsol ve mobil grafik işlemci arasına yerleştirilmiş, türünün tek örneği bir hibrit grafik işlemci" olduğunu iddia ediyor. GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme (RT) ve değişken oranlı gölgeleme (VRS) özelliklerine sahip.
Samsung, Exynos 2200'ü Samsung Galaxy S22 serisinde görüp görmeyeceğimize dair herhangi bir bilgi vermedi. Bu da, daha önce dile getirilen tüm Galaxy S22'lerin Snapdragon işlemci ile sunulacağı iddiasını hatırlatıyor. Ancak Koreli devin, yeni Exynos için şimdiden seri üretime geçtiği kaydediliyor.
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