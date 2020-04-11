Galaxy S30'un Ön Kamerası, Galaxy S Tarihinde Bir İlk Olabilir

Konseptler dışında, ön kamerayı gerçek anlamda ekranın altında saklayan bir telefonu henüz görmedik. Galaxy S30 (veya Galaxy S21) ile bu değişebilir.
Sızıntıları genellikle doğru çıkan @UniverseIce, Samsung'un "teknolojinin uygulanabilirliğini değerlendirdiğini" söylüyor. Yani ekran içi kameranın gelip gelmeyeceği, şu aşamada belli değil. Aynı dedikoduyu başka telefonlar için de duyduğumuzu ve bu telefonların ekran içi kamerayla gelmediğini de hatırlatalım.
Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.— Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020
Şimdilik fazla ümitlenmemekte fayda var, ancak Samsung'un yeni teknolojileri telefonunda kullanmaktan çekinmediğini biliyoruz. Telefonun ön yüzünde ekran dışındaki her şeyi göz önünden kaldırmak isteyen firma, daha önce de delikli kameraya adım atmış, ekran altı parmak izi sensörünü ilk kez kullananların arasına katılmıştı. Ekran içi kamera, Galaxy S30'u etkileyici hale getireceği kadar, onu geleceğe de taşıyabilir.
2021'de çıkması beklenen Galaxy S30 hakkında henüz çok şey bilinmiyor, ancak bir dedikodu, Samsung'un 150MP'lik bir kamera üzerinde çalıştığını söylemişti.
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