Galaxy S7 Edge, Yanlışlıkla Oreo'ya Güncellendi!

Oreo güncellemesi daha Galaxy S8'e ulaşmadan en az bir Galaxy S7'ye ulaştı! Peki bu nasıl oldu?

Galaxy S7 Edge, Yanlışlıkla Oreo'ya Güncellendi!

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