Galaxy S7 Edge, Yanlışlıkla Oreo'ya Güncellendi!
Oreo güncellemesi daha Galaxy S8'e ulaşmadan en az bir Galaxy S7'ye ulaştı! Peki bu nasıl oldu?
Samsung'un Android 8.0 Oreo beta programı tamamlansa da, güncellemenin Galaxy S8 ve S8 Plus'a ne zaman geleceği henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu sırada şanslı bir kullanıcının Galaxy S7 Edge'inde güncellemeyi aldığı ortaya çıktı.
Vietnam'da yaşayan kullanıcı, G935FXXU2ERB2 firmware sürümüne sahip güncellemeyi alarak Android Oreo 8.0'a ve Samsung Experience 9.0'a yükseldi. Sammobile, güncellemenin gerçek olduğunu ve OTA yoluyla geldiğini doğruluyor.
Güncellemenin Galaxy S8'den önce Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için yayınlanmasının imkansız olduğunu söyleyen site, yaşananların bir hata olabileceğini düşünüyor. Siteye göre yayınlanan güncelleme, bir geliştirici sürümü olabilir veya Samsung Vietnam tarafından sızdırılmış olabilir.
Galaxy S7 sahiplerinin güncellemeyi ne kadar bekleyecekleri şimdilik bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın