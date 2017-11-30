Galaxy S8, Kamerasıyla Sinir Bozuyor!
Samsung Galaxy S8 sahiplerinden gelen haberler, Galaxy S8'de yaşanan garip bir sorunu ortaya koyuyor...
Samsung, bu yıl Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Galaxy Note 8 modelleriyle büyük iş yaptı, dünya çapında iyi de satış rakamlarına ulaştı. Ancak her telefonda olabileceği gibi bazı noktalarda sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Direkt olarak Galaxy S8 kullanıcılarından gelen haberlere göre, şu sıralar Galaxy S8'in de kamerası fazlasıyla can sıkıyor.
Bazı Galaxy S8 sahipleri, şimdilerde Samsung'un Topluluk Forumu'na başvurmuş durumda. Sebep ise Galaxy S8'in, Snapchat ve benzeri uygulamalarda kamerasıyla ilgili sorun yaşatması. Galaxy S8'lerde bu tip uygulamalarda fotoğraf çekerken, otomatik odaklamayı engelleyen bir durum ortaya çıkmış. Bu sorunu hızlıca düzeltmek için otofokus yerine manüel odaklamayı kullanmayı düşünenler de yine başarısız olmuş. Yani çekim modu ne olursa olsun, Galaxy S8'in kamerası sürekli flu görüntü üretiyor. En azından kullanıcılardan gelen şikayetler bu yönde.
Neyse ki Samsung, konuyla ilgili kısa sürede çözüm üretmekte gecikmemiş. Konuyla ilgili bir bildiri yayınlayan Samsung, bu hatayı düzeltmek için bir reçete yazmış. Güney Koreli şirket ayrıca, yönergeleri uyguladığı halde sorun yaşamaya devam edenler için ise, garanti şartları çerçevesinde ürünü servise göndermeleri gerektiğini belirtmiş.
Eğer siz de bu tip bir sorun yaşıyorsanız Samsung'un bu yönergelerini uyabilirsiniz:
- İşletim sisteminin ve tüm uygulamalarınızın güncel olduğundan emin olun
- Gevşemiş olabilecek bileşenleri yerine oturtmak için telefonun arkasına hafifçe dokunun
- Tüm uygulama ön belleğini ve verileri silin
- Fabrika ayarlarına sıfırlayın
Ercan Uğurlu
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